El Santa Cruz Cuesta Piedra se cita esta tarde con el Tenerife Libby's en el pabellón Quico Cabrera, a partir de las 17:00 horas, con el objetivo de sorprender a las laguneras y poder sumar sus primeros puntos en la competición a sabiendas de la dificultad que supone la empresa.

Mucho más cuando el Haris busca sumar los tres puntos para consolidar sus opciones de alcanzar su pase a la Copa de la Reina siendo uno de los seis primeros equipos al término de la primera vuelta, que concluiría la próxima semana. Antes, las de Miguel Rivera, que son cuartas en la actualidad con 16 puntos, tienen que asegurar los tres que están en juego en Santa Cruz, primero. Ya la próxima jornada en Socuéllamos, ante el Kiele, será el definitivo en un encuentro en el que a buen seguro saltarán chispas por su importancia y por lo que se juegan ambos conjuntos.

Ganando las laguneras hoy darían un paso de gigantes para su primer objetivo de la temporada, aunque no será matemático hasta que concluya esa primera vuelta. El Tenerife Libby's, a priori, contará con su mayor estilete ofensivo, la opuesta Dayana Segovia, que no pudo estar en la pista en la jornada anterior ante el Haro Rioja, contra el que perdió por 3-0 en un mal partido en el que se perdió de la forma más inesperada.

Por su parte, el Santa Cruz Cuesta Piedra no conoce la victoria y espera agarrarse a un derbi en el que los nervios del contrario pueden jugar a su favor por su necesidad de la victoria para llegar a la Copa. No están boyantes las de Francis Hernández, que no consiguen dar con la tecla para lograr su primera victoria de la temporada.

Cuentan con todo su equipo disponible y solo esperan que sus refuerzos principales, la canadiense Natalie Livingston y la estadounidense Olivia Finckel, puedan estar a la altura para dar el plus que necesita las santacruceras en la red y que todavía no encuentran. La venezolana Meriyén Serrano y el núcleo duro capitalino deberán dar un paso hacia delante y multiplicarse ante el peligro en la red que atesora el Haris.

El entrenador local, Francis Hernández, reconoce que existe un gran desequilibrio entre uno y otro conjunto, pero «un derbi es un derbi y las diferencias se suelen estrechar. Esperemos que eso suceda el sábado», explica.

Por su parte, el técnico del Tenerife Libby’s, Miguel Rivera, apunta que «la liga está muy igualada. Clasificar para la Copa dependerá de hacer un buen partido este sábado», recordando que los equipos que van detrás «aprietan».