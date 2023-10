¿Cómo está el Tenerife Libby’s después de su gran victoria ante el Hidramar Gran Canaria?

Muy bien y animado. La victoria nos sentó de maravilla porque empezamos un tanto inestables y necesitábamos una victoria y, sobre todo, una como esta ante un equipo tan importante como es el Hidramar Gran Canaria y el Pablos Abril ante nuestro público (3-1).

Fue un subidón, se les notó que tenían algo de rabia contenida tras el inicio liguero.

Llevábamos toda la semana preparándonos para este partido. De verdad, estábamos todas concentradas y al final nos salió todo bien. También es cierto que nos faltó un poco, pequeños detalles en recepción y un poco de agresividad en el saque, pero las cosas salieron bien tanto en ataque y como en el bloqueo sobre todo y pudimos conseguir la victoria. Muy bien. También el hecho de jugar en casa nos ayudó mucho, que era algo que echábamos de menos. Ahora tenemos que seguir así.

¿Sigue notando que el Haris es sinónimo de hambre por parte de sus compañeras, a pesar de los cambios de esta temporada?

Sí. Las jugadoras nuevas vinieron al Haris precisamente porque saben que es un club que siempre busca obtener buenos resultados. No es uno que juega para estar en la parte baja de la tabla. Compite. Y las jugadoras que han fichado saben que vienen a ganar, a continuar lo que se ha hecho durante los últimos tres años. Son competitivas.

¿Y qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de ellas?

Para mí, el hecho de que sean tan jóvenes y que se tomen tan en serio y que sean tan responsables y valientes, sobre todo, como se vio ante el Hidramar, es lo más llamativo. Hemos tenido varias derrotas que se supone que no deberíamos haberlas tenido, pero lo que se ha visto es que son luchadoras, responsables y valientes y con mucha hambre de títulos. Eso está bien.

La pregunta con trampa. De ellas, ¿quién le ha sorprendido más?

Bueno [risas], es complicado la verdad. Para mí, y lo digo muy en serio ahora, todas lo están haciendo genial. Lo veo todos los días en los entrenamientos y partidos. Esa pregunta no se la puedo responder ahora como en temporadas anteriores [risas].

¿Con el comienzo irregular del Tenerife Libby’s se llegó a generar alguna duda dentro del grupo?

Dudas no, porque al final sabemos que se trata solo de una cuestión de trabajar. Recuerde que casi toda la plantilla es nueva y hemos estado poco tiempo juntas para acoplarnos y la pretemporada no fue larga y no tuvimos mucho tiempo de prepararla. Diría que estamos teniendo un inicio de liga que nos está sirviendo de pretemporada porque en los partidos que jugamos en Portugal no estábamos al 100% físicamente. Tuvimos jugadoras que llegaron tarde por estar con su selección... Necesitábamos tiempo para encontrar nuestro juego juntas.

Lo que está claro es que la victoria pasada ha sido un aviso a navegantes, el Tenerife Libby’s nunca se ha ido.

Esperemos que sigamos así y que esto nos sirva para trazar un camino y que sigamos ganando partidos importantes como el de la semana pasada ante el Olímpico. Pero también que consigamos los puntos contra los rivales que no son tan fuertes o exigentes, por decirlo de alguna manera y con todo el respeto. Esperemos empezar a jugar bien fuera de casa, que nos está costando mucho, y encontrar un ritmo de juego que nos permita desarrollarnos a nivel alto tanto fuera como en casa.

Y la primera cita fuera es este fin de semana contra el Alcobendas... Luego vendrá la Supercopa en el Santiago Martín.

No podemos relajarnos y solo pensar en el Alcobendas porque no estamos muy bien posicionadas en la tabla y tenemos solucionar eso. Empezar a sumar puntos. Ese partido también nos sirve de preparación para el partido de la Supercopa, que lo tenemos en nada (próximo miércoles). No nos podemos relajar en absoluto.

Se le ve bien, con nivel. ¿Está satisfecha a título particular o le falta un poco todavía?

No, no estoy al 100%. Todo el mundo que me ha visto jugar otros años también lo nota, pero es cuestión de seguir trabajando y no rendirse. Nunca me rindo. Sé las cosas que tengo que trabajar.

¿Y cómo se encuentra de su codo? ¿Sigue teniendo molestias?

Creo que es lo único que no me duele [risas]. Es lo único que tengo bien. Está de maravilla. Las molestias son en todo lo demás desde el arranque de la temporada [risas].