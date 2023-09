El Tenerife Libby's presentó a este miércoles la opuesta colombiana Dayana Patricia Segovia, uno de los grandes refuerzos del equipo que entrena Miguel Rivera, en un acto en el que el club lagunero, además, dio a conocer diversos temas de actualidad a tres días del debut del equipo ante el Esquimo de Sevilla. En este caso se hizo oficial la nueva campaña de abonos, con el lema Enciende tus sentidos, y que Tenerife volverá a albergar la Supercopa de España.

La entidad escogió para la presentación la fábrica de Libby's Canarias en El Chorrillo (Santa Cruz), siendo anfitrión de la cita el director financiero de Libby's Canarias, Jorge Escuder, que mantiene firme su apoyo al equipo; y al que asistieron al margen del presidente del club, David Martín, la colocadora Paula García y la opuesta Dayana.

En este caso, Dayana, fichaje adelantado por EL DÍA el pasado 20 de junio, se convirtió en la gran sorpresa de la cita que tenía preparada el presidente del Haris, David Martín, ante los medios de comunicación después de desgranar las singularidades de una interesantísima campaña de abonos destinadas a todos los bolsillos y con promociones muy ventajosas; y la celebración de la fase de la Supercopa que se jugará el próximo 1 de noviembre en el Santiago Martín, un espacio al que espera que acudan más de 3.000 espectadores.

La jugadora de 182 de altura y 27 años de edad atesora una gran experencia en el voleibol internacional, no ya solo con la selección de Colombia, de la que es una de sus estiletes, sino en ligas sudamericanas y europeas, estando enrolada la última temporada en el Rote Raben alemán.

"Es un honor estar aquí. Llevo tan solo un día y me parece una Isla muy acogedora. La verdad es que estoy muy emocionada por lo que viene". Al equipo "le puedo aportar mi experiencia, ya que llevo una trayectoria bastante larga jugando con selecciones y a nivel profesional. Aportaré ese conocimiento que tengo. Creo que vamos a tener un buen resultado esta temporada", explicó Dayana en lo que fueron sus primeras palabras.

La opuesta, que llegó a la Isla el martes de madrugada, recordó que "desde el mes de junio llevo jugando con la selección la fase preolímpica", añadiendo en este punto que "la verdad es que no he tenido la oportunidad de descansar, pero me siento bien físicamente para empezar esta nueva temporada".

Lo tiene claro es que "es un nuevo reto para mí estar en este nuevo equipo en un sitio muy acogedor. Siento que se darán los mejores resultados. ¿Objetivos? Están los personales y los grupales. Ahí estamos con la ambición de ganar, de tener los mejores resultados. A nivel personal, mi premisa es darlo todo en cada uno de los encuentros".

Lo que sí confirmaron fuentes del club es que Dayana no podrá debutar hasta pasadas unas semanas debido al consancio y un problema físico derivado de la disputa de los encuentros en el Preolímpico de Polonia recientemen concluido.

La Supercopa

Por otra parte, el Tenerife Libby's será el club organizador de este primer torneo oficial nacional, tal y como adelantó EL DÍA en su edición del miércoles. En este caso, David Martín puso en valor el esfuerzo realizado por el club para lograr que la Isla vuelva organizar la Supercopa, en la que se verán las caras el Tenerife Libby's y el Hidramar Gran Canaria, un derbi "como lo fue hace 15 años el Tenerife Marichal-Hotel Cantur. Ahora tenemos un mes para conseguir reunir a 3.000 espectadores en el pabellón Santiago Martín el 1 de noviembre", dijo.

Por último, la colocadora Paula García se centró más en valorar la trayectoria del equipo durante la temporada, haciendo especial mención la recién disputada Copa Ibérica, en la que el Haris quedó tercera. Sobre ello explicó que “fue una gran experiencia para coger sensacionesy hacer equipo. La plantilla estuvo bastante compacta para el tiempo de preparación que hemos tenido y contra rivales de gran nivel. Somos jóvenes, pero con experiencia”, dijo.