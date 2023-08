¿Qué valoración hace de la plantilla confeccionada por el Tenerife Libby’s, con ocho caras nuevas y un equipo completamente nuevo?

Pues positiva. Al final casi todas las operaciones que nos hemos ido proponiendo han ido saliendo adelante, prácticamente todas, y la verdad es que estamos contentos y creo que ha quedado una plantilla completa y con diferentes posibilidades y polivalente y es positivo para cualquier entrenador.

¿Y qué tipo de característica destacaría entre esas posibilidades?

Es un equipo que tal vez la palabra o característica que más destaca es precisamente esa, la versatilidad. El hecho de tener muchas alternativas, el no tener que jugar todos los partidos con el mismo septeto inicial y eso al final es positivo porque nos permite alternativas o variantes en distintos partidos.

Y eso permite la competitividad entre las propias jugadoras que se traduce en un aumento de nivel de juego.

Sí, la competencia siempre es muy positiva. El hecho de que las jugadoras tengan que trabajar duro cada día para ganarse el puesto es muy importante. Eso de no sentirse segura en la posición es positivo y la competencia hace que cada jugadora tenga que dar su mejor versión cada día para tener que ganarse su sitio.

¿Y cómo le gustaría que jugara su equipo?

Tiene que ser un conjunto agresivo en la fase de break-point, inteligente y agresivo desde el saque y luego ordenado e intenso en el bloqueo y la defensa. Quiero un equipo que pueda jugar de forma creativa en la fase de cambio de fase; resolutivo en ataque y que no se baje de las victorias.

¿Considera que se ha hecho un grupo para aspirar a todos los títulos? Usted siempre se ha sido comedido en la respuesta.

Vamos a ver. Al final nuestra obligación es estar peleando por estar arriba. Luego si conseguimos estar en las finales será una buena temporada por eso de poder pelear por los títulos. Pero mentar títulos eso nunca lo he hecho en mi carrera deportiva y no lo voy a hacer ahora.

Entonces, paso a paso y ya se verá.

Claro y a medida de que vaya avanzando la temporada pues iremos viendo en qué peldaños estamos, pero la realidad es que somos ambiciosos, queremos pelear por estar arriba e intentar estar en las finales. Pero ojo, eso nos lo tenemos que ganar día a día. No podemos a día de hoy prometer títulos porque sería, en primer lugar, una falta de respeto para con nuestros rivales. Nosotros nos lo tenemos que ganar desde el trabajo diario y esa es la premisa principal.

Pero tendrá una estructura nueva con ocho nuevas caras en el Tenerife Libby’s... aún así, cuenta con buenos mimbres para soñar.

Al final hay muchos cambios y eso obliga a un tiempo de adaptación, que es obligatorio. El hecho de cambiar tantas jugadoras, e incluso, el entrenador que es el director de orquesta, hace que esté presente ese periodo obligado. También por las circunstancias añadidas, que me voy a incorporar un poco después que las jugadoras por mis obligaciones con la selección masculina (disputa del Europeo del 28 de agosto al 16 de septiembre). Apostaremos por un periodo de adaptación que sea lo más rápido posible, pero que no van a ser una o dos semanas, sino algo más. Hay cambios en la plantilla y nos toca trabajar con ello sin prisa, pero sin pausa. También son mimbres buenos que nosotros hemos buscado y hemos querido que formen parte de la plantilla y eso nos permite tener un buen punto de base, pero también mucho trabajo por delante.

¿Le ha dado tiempo de hablar con las jugadoras del núcleo duro, digamos, Lisbet (Arredondo), Belly (Nsunguimina) o Daysa (Delgado?

He hablado con alguna, pero no con todas las que vienen. Es algo que tengo en la agenda. Ahora mismo estoy con mi actividad con la selección nacional preparando el campeonato de Europa, con lo cual mi tiempo también es ciertamente limitado. Lo tengo marcado en mi agenda como una obligación para las próximas semanas el terminar de hablar con las jugadoras con las que no lo he hecho.

¿Y qué ha hablado con David Martín, el presidente del Haris?

Hay una buena sintonía entre la directiva y el cuerpo técnico, David y yo como la parte más visible. Creo que estamos en una buena sintonía y todos ilusionados por el proyecto que tenemos entre manos. Hay que empezar a trabajar para ver la realidad de lo que hemos construido y a dónde nos llevará este barco.

David dice de usted que es la persona idónea para alcanzar los objetivos. Es muy positivo en este aspecto fuera de micrófonos, ¿pero le ha exigido algo?

No, creo que más que exigencia estamos en un diálogo constante. Agradezco de que David no exprese apoyo público porque evidentemente cuando iniciamos un proyecto nuevo así debe ser. La confianza mutua tiene que ser parte de esos cimientos fundamentales a la hora de construir la casa porque entiendo que confía ciegamente en mí, así como yo con todo. Si no, no hubiese venido. Esa confianza mutua tiene que ser una base sólida para estructurar un proyecto sólido.