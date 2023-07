Tras un comienzo irregular ha podido reencontrar su sitio en Villa de Adeje y con la victoria.

Pues sí, la verdad que en este rallye ha salido todo perfecto. El coche se ha mostrado súper fiable y por primera vez este año hemos podido competir de tú a tú con nuestros rivales y hemos logrado una victoria importante en un rallye de un Campeonato de España y de coeficiente alto para el campeonato. No podemos estar más contentos.

¿Y qué pasó en las tres primeras pruebas, en donde no logró dar con la tecla de la fiabilidad?

Hemos tenido varios factores que nos han impedido puntuar. En el Rallye Norte, unas válvulas defectuosas en los neumáticos hacían que las ruedas se quedaran sin aire y pincháramos y tuvimos que abandonar por tres pinchazos en un bucle. Luego en el Islas Canarias, nuestro motor del Ford Fiesta R5 MKII estaba fatigado y decidimos mandarlo a revisar a Inglaterra y nos prestaron un motor para ese rallye exclusívamente, con tan mala suerte que el motor falló en la junta de la culata y tuvimos muchos problemas de temperatura y tuvimos que abandonar también. Por último, para más inri, montamos nuestro motor nuevo a estrenar en el Rallye Senderos de La Palma y un sensor de la máquina no estaba bien conectado o vino defectuoso. No solo sabemos.

¿Llegó a perder en algún momento la confianza?

Uno siempre entrena mucho y se prepara y sabía que las cosas que estaban pasando no dependían de uno mismo, con lo cual cuando algo no depende de uno mismo hay que estar tranquilo y así estoy yo, tranquilo con mi trabajo.Ahora todo será más fácil.

La situación en Adeje cambió y fue totalmente opuesta, lo ganó con un rendimiento espectacular del coche.

Sí. Está claro que nuestro coche es el más antiguo en comparación con los de nuestros rivales. Es uno de hace cuatro años, pero sí es cierto que el equipo CopiSport lo tiene muy bien afinado y en este rallye, a pesar de las temperaturas, pues se mostró súper competitivo y fiable y pudimos regalarle una victoria a nuestra afición y a nuestros patrocinadores.

¿El comienzo lo puede pagar muy caro de aquí al final, con cuatro pruebas de por medio?

Realmente el campeonato está muy cuesta arriba y complicado tras casi no puntuar en las tres primeras carreras con lo cual tendríamos que ganar todo lo que queda y esperar algún fallo de nuestros rivales. No es fácil, pero queremos ir carrera a carrera y pelear por la victoria en cada una de ellas. Si aquí al final del año logramos pelear por las victorias, nos vamos a ir contentos para casa. Es lo que queremos. Llegaremos con alguna opción, pero será muy difícil.

Advirtió en la previa que Adeje iba a ser clave.

Era clave para romper la mala racha y eso era primordial para todos, CopiSport, patrocinadores y afición. También para mí, que necesitaba recuperar la confianza en este coche y sobre todo porque era el último rallye de coeficiente 1,3.Si queríamos tener alguna opción todo pasaba por Adeje y conseguir la victoria. No fue fácil, la verdad, pero pudimos encontrar un ritmo alto y fuimos marcando las diferencias que eran cortas, pero constantes.

¿A pesar de la complicación de sumar su cuarto campeonato seguido, ha hecho cábalas?

No [risas]. No he hecho cuentas y no son nada fáciles. Al final hay que ganar todo, no hay otra.

¿Y cómo ve a sus rivales?

Muy fuertes y bien preparados. Han entrenado coches esta temporada y eso siempre da un plus. A medida de que van haciendo kilómetros los coches van mejor y están haciendo unos rallyes muy competitivos.

¿Y a quién ve más fuerte?

Jan Cerny es un piloto muy agresivo que puede poner las cosas muy difíciles en tramos cortos. Luego Miguel Suárez está muy bien y ese está preparando muy bien las carreras y con el coche, pues fantástico. Al final el conjunto coche–piloto–equipo están funcionando muy bien. De todas maneras, yo confío en mi equipo, mi coche y sé que de aquí en adelante las cosas van a cambiar.

Y en el horizonte muy cercano está el Rallye de Telde. ¿Qué piensa que puede ocurrir ahí?

Es ahora, en agosto, y ahí hay que salir a por todas. Es un rallye de tramos muy cortitos y con diferencias mínimas. Hay que salir concentrados e intentar tener más velocidad que los rivales. Será un rallye de mucho calor y las monturas jugarán un papel importante.

¿Y qué le puede decir a la afición tras reconducir la situación en el asfalto?

Darles las gracias, porque jamás y nunca había sentido tanto el apoyo en las cunetas como en este rallye. Eso significa que la gente está volcada conmigo y con mi equipo y eso es de agradecer y estar orgullosos.

También porque le ha dado sus propias razones.

Es el coche y el equipo. Somos los campeones en los últimos tres años y no es normal lo que nos ha pasado. Seguimos siendo súper competitivos y la gente ve que no nos rendimos nunca.