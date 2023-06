Eduardo Cebrián gana la ‘Ultra di Saronno’ italiana

El ultrafondista del Tenerife CajaCanarias Eduardo Cebrián fue el brillante vencedor de la Ultra di Saronno, a 20 kilómetros de Milán, prueba perteneciente al Campeonato de Italia de 24 horas en pista que está incluido en el calendario internacional del World Atletics.

En la cita italiana, el chicharrero en 24 horas corriendo en la pista, hizo una marca de 208,444 kilómetros recorridos, en los que empleó una velocidad media de 8,685 k/h. En este caso, se impuso claramente en una carrera copada de italianos y en la que Michele Panigada fue segundo, con 194,204 recorridos (8,092 km/h); seguido de Mauricio Marzoli, que recorrió en esas 24 horas de competición un total de 191,139 kilómetros (7,964 km/h).

El objetivo de Eduardo era lograr la marca mínima exigida por la Federación Española de Atletismo (RFEA) de cara a participar en el próximo Mundial de la especialidad en Taiwán, fijado en los 248 kilómetros, una marca que no pudo lograr, tal y como sí hizo la temporada anterior. No será hasta el próximo año cuando tendrá la oportunidad de volver a luchar por una marca mínima para volver a ser otra vez mundialista.

Al ultrafondista le pasó factura el calor, una condición que para una carrera de tanta exigencia es bastante complicada de superar, un desgaste extra que implicó que el deportista viera que el objetivo de los 248 se alejaba, lo que le permitió ir a por la carrera cuidándose su capacidad física y controlando el pelotón de atletas que tenía por detrás.

Sobre ello Eduardo Cebrián explicó que «la carrera se disputó bajo unas condiciones terribles de calor y humedad, lo que lastró notablemente el rendimiento de los participantes. Comencé muy fuerte, ya que mi objetivo era intentar conseguir la marca mínima que pide la Federación para el Mundial de 24 horas que se celebra en julio en Taiwán».

Tras siete horas de marcha «mi rendimiento comenzó a caer y como ya tenía muy claro que no alcanzaría la marca mínima, intenté al menos asegurar la victoria en la prueba y limitar los daños musculares. Al final me tuve que conformar con los 208 kilómetros, que se quedan lejos del objetivo inicial que me había marcado». En cualquier caso, «estoy contento por todo, ha sido un honor correr de nuevo en Italia y el entorno de la carrera».

El ultrafondista tinerfeño no se empezará a exigir en carreras hasta pasado el verano, cuando «empezaré otra vez preparando retos, pero eso no significa que no haga nada. Este domingo, en el CIAT, estoy invitado para disputar las 6 horas de lo que sería la de Tegueste, pero que como está su pista en obras, se disputa aquí. No debería correr tan pronto, pero como deferencia iré».

Ultra di Saronno es la segunda prueba de esta categoría extema que el atleta chicharrero gana en lo que va de año, ya que en el pasado mes de abril Eduardo se hizo con el podio del exigente Festival de Ultrafondo Gran Premio Ciudad de Burjassot celebrado el pasado mes de abril, en donde venció logrando una marca de 211.863 kilómetros.