El CD Cisneros Alter se ha hecho con los servicios del líbero internacional Mario Dovale, con lo que el gallego será el primer fichaje de los tinerfeños después de confirmarse las primeras renovaciones del equipo, las del central Fran Duque, el receptor brasileño Erick Costa, y el cuerpo técnico comandado por el argentino Matías Guidolín.

La incorporación de de Mario supone incrementar la fuerza defensiva del equipo en su reestreno en la Superliga en una posición fundamental ante los ataques de alto nivel a los que se tendrá que enfrentar el conjunto de Finca España durante la próxima temporada. De hecho, la idea de Guidolín ha sido la búsqueda de piezas que hagan del equipo tinerfeño un conjunto que no solo luche por la permanencia, sino por ser uno de los “protagonistas” de la competición y que puedan poner las cosas difíciles a todo el mundo.

En este caso, Mario Dovale, de 1,85 y 25 años de edad, es un jugador con experiencia en la selección española que dirige Miguel Rivera, así como en la Superliga masculina y fuera del país, en donde ha logrado hacerse un nombre como uno de los líberos más destacados en la liga rumana defendiendo los colores del Dínamo de Bucarest. El experimentado jugador gallego fue cuarto de liga y disputó la CEV Cup, la segunda competición en importancia de Europa.

En España inció su andadura como jugador en la concentración permanente Castilla y León Palencia para jugadores jóvenes y con proyección bajo la supervisión de la Federación Española de Voleibol (Rfvb) entre las temporadas 13/16. Luego pasó al Universidad de Valladolid para cumplir allí un año más de contrato. Su despegue definitivo como jugador profesional fue en el Arenal Emevé, el equipo de su tierra, en el que estuvo entre las temporadas 17/22, hasta que recibió la oferta del Dínamo de Bucarest, con el que ha cumplido un año antes de coger la oferta tinerfeña.

Mario Dovale reconoció estar "contento" por su fichaje con el Cisneros, ya que "volver a España y competir en tu país siempre es bueno y gratificante, así que estoy contento de la vuelta después de Rumanía".

"Desde que Matías Guidolín se puso en contacto conmigo y me explicó un poco el proyecto, lo que se quería hacer y la manera en la que se quería trabajar, pues me decidí. Hay un proyecto ambicioso del cuál me gustaría formar parte. Luego la Isla también me llamó un poco la atención", explica.

En cuanto el nuevo proyecto, el líbero destacó lo "ambicioso" y lo "competitivo" que es, que fue al final "lo que más me convenció, eso de querer hacer algo más que luchar por la permanencia, sin que deje de ser el objetivo en su primer año. Siendo un equipo recién ascendido, claro que es el objetivo primordial, pero bajo mi punto de vista, con el equipo que vamos a plantear y el trabajo duro que tenemos que realizar durante toda la temporada vamos a poder optar a alguna cosita más", reconoce con cierta complicidad.

Por último tuvo palabras para la afición a los que destacó que "voy a ir a la Isla a dar mi mejor versión posible, a ayudar al equipo en todo lo que pueda y haga falta y espero que desde el primer momento poderles dar muchas alegrías en esta primera temporada en la Superliga".