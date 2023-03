Santa Cruz, sede de la fase de ascenso a Liga Iberdrola

El CV Santa Cruz Cuesta Piedra se jugará el ascenso en casa. La capital tinerfeña será la sede, entre el 20 y el 23 de abril, de la fase para subir la Liga Iberdrola, en la que el conjunto preparado por Francis Hernández ejercerá de anfitrión y contará con el apoyo de su afición en un nuevo intento de recuperar la máxima categoría del voley femenino nacional. Así lo decidió ayer la junta de la Federación Española en una votación –con una sede catalana como otra alternativa– en la que salió airosa la propuesta isleña.

Pese a que todo apuntaba a que la fase tendría lugar fuera de Canarias por aquello de no repetir (el Heidelberg grancanario fue el organizador el año pasado), la Española entendió como determinante un factor concreto: que la estancia de los equipos corra por cuenta del organizador, en este caso el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha apostado decididamente en su intento de recuperar para la capital a otro equipo en la élite nacional.

El hecho de haber quedado primero (con un balance de 20 triunfos y solo dos derrotas) de su grupo de Superliga 2, permitirá que el Santa Cruz cuesta Piedra se mida, como mucho, a uno solo de los otros dos líderes en el Grupo B y el C: Barça (invicto con 22 victorias) y Melilla Sport Capital. También estarán en esta fase los tres segundos: Extremadura Arroyo (no caerá en el grupo del Cuesta Piedra), el MCR Premiá de Dalt y el Aptur CV Benidorm. Habrá una liguilla de dos grupos de tres (se disputará entre el jueves por la tarde y el viernes), tras la cual los dos primeros pasarán a semifinales. El ganador de estos dos cruces logrará el ascenso antes de la final del domingo que definirá al campeón de la categoría.

El que no ejercerá de anfitrión en su intento de subir a la Superliga Masculina es el CV Cisneros Alter. Como el Cuesta Piedra, los de Valle Tabares finalizaron la fase regular líderes del Grupo A con 19 triunfos y tres derrotas. Sin embargo, varios son los motivos que han llevado al club presidido por Tomy López a no presentar su candidatura. Una de ellas es que el recinto de juego estaría ocupado por varias actividades ya programadas en el centro escolar. La alternativa de jugar en el Ríos Tejera tampoco sería viable ya que una viga del techo no cumple con la altura mínima que exige la Española.

Será finalmente Castellón, con el UBE L’Illa Grau de organizador. El Voley Villena Petrer será el otro primero. El cuadro lo completan Club Vigo, CV Almendralejo y Tarragona SPSP.