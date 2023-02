Rodríguez: «No hay favorito, ganará el que juegue mejor»

Sergio Rodríguez será uno de los dos tinerfeños de la Copa del Rey. El otro, su tocayo del Real Madrid, ya está en semifinales. Ahora le toca a él colaborar en el mismo objetivo que tiene el Lenovo Tenerife. «El equipo está muy bien; hemos tenido unos días para recuperar un poco de fuerzas y para preparar bien el partido; también nos sentimos motivados por lo que logramos el fin de semana», comentó ayer el realejero a la llegada del equipo canarista al hotel de concentración de Badalona.

Para el alero, «no habrá favorito» en la eliminatoria de esta tarde. «El que juegue mejor», se limitó a decir. «Al final en una Copa es muy complicado determinar un favorito ya que son partidos de mucha intensidad y en los que hay que controlar los sentimientos y las emociones; así que habrá que intentar ser nosotros y jugar bien y concentrados», argumentó el pupilo de Txus Vidorreta.

Es precisamente la identidad propia una de las claves para Rodríguez. «Siempre digo que está un poco de nuestra parte. Que nuestro plan de partido sea el que tengamos pensado e intentemos ser competitivos los 40 minutos. Ya tácticamente, tratar de aguantar su batería ofensiva y que no jueguen cómodos. Y nosotros ser nosotros.», argumentó, sin esconder que la ausencia de Joan Sastre puede notarse. «Es un hombre más de la rotación, con un perfil distinto. Ahora todos debemos dar un paso adelante para que no se note su baja y seguir siendo un equipo competitivo», dijo del balear.

Sobre el rival de hoy, Rodríguez considera que «el Gran Canaria está en un momento de forma muy bueno, con jugadores en la línea exterior muy peligrosos y con muchos puntos. También dentro tienen bastante físico y presencia. Es un equipo bastante interesante y que está haciendo muchas cosas bien».

También reconoce Sergio que con la presencia de aficionados canaristas «un torneo en el que en general el ambiente es espectacular, ya con tanta gente que nos apoyará y animará, queremos disfrutarlo». «Siempre el derbi se ha vivido con un ambiente bonito, de respeto y deportividad máxima, y que sea en una Copa lo multiplica; espero que la gente lo disfrute y que gane el mejor», añadió.

Brussino ve favorito al Canarias

Mientras, el argentino del Gran Canaria Nico Brussino da al Lenovo Tenerife la condición de «favorito» en el derbi de hoy «porque viene mejor en la tabla». Pese al favoritismo que da a su exequipo, Brussino dijo que las opciones del Granca de pasar a semifinales «dependerá de cómo entremos al partido y de la intensidad que le pongamos en el juego».

El argentino afronta el partido «como uno más» pese a que militó en el equipo tinerfeño en la 18/19. «Dejé una linda amistad en Tenerife, pero hoy mi equipo es el Gran Canaria», añadió el claretiano.

Es Sergio Rodríguez de los jugadores con menos minutos de toda la plantilla. Le ha tocado al realejero, casi siempre, trabajar para esperar «una oportunidad». ¿Está preparado para mañana con la baja de Sastre? «Sí, siempre lo he estado durante toda la temporada, tenga la opción o no. Estoy trabajando como siempre he hecho para cuando tenga la oportunidad». Sabe el alero tinerfeño que la del Lenovo «es una plantilla de muchos y muy buenos jugadores». «A mí me ha tocado tener muy pocos minutos, pero siempre, en el día a día, trato de trabajar lo mejor posible y con la mejor actitud para el equipo. Estoy preparado para dar lo mejor de mí y que el equipo siga siendo competitivo», insistió. En ese sentido Sergio admite que la suya «es una situación muy complicada». «Te mentiría si te dijera que no está siendo difícil aguantar todo esto, pero debes tener un poco la mentalidad fría porque el objetivo es estar preparado. Me ha ayudado mucha gente para ello», argumentó el tinerfeño.

«Esta situación es complicada»