Elena Domínguez, jugadora del Santa Cruz Echeyde: “El crecimiento del club ha sido surrealista, todo ha sido muy rápido”

¿Qué supone para usted ser de la cantera y disputar la División de Honor con el Santa Cruz Echeyde, las Guayotas, el equipo de su tierra?

Para mí es es un orgullo y un sueño jugar en la máxima categoría porque es signo de que el waterpolo en Tenerife tiene salud y está creciendo. Es un gran sueño debutar en la categoría, sin duda.

¿Cómo lleva el nivel que ha alcanzado el equipo en general?

Estamos muy contentas con la cota que estamos alcanzando, debutando en la categoría, ganando partidos. Ahora mismo nos encontramos en quinta posición de la clasificación (balance de victorias-derrotas de 6/7), que era algo que no esperábamos ni soñábamos. También está la clasificación para la Copa de la Reina. El equipo tiene muchísimo potencial, un gran grupo y mucho trabajo detrás de todos los resultados que se han dando hasta ahora.

¿Y cómo empezó en el mundo del waterpolo?

Me iba a apuntar a natación y había una larga lista para entrar y entonces, el entrenador del Realejos me vio y me pidió que probara en waterpolo, en donde ya tenía un amigo jugando... Y hasta aquí, porque no lo he dejado [risas].

¿Pensaba que podía llegar a jugar en un equipo de División de Honor?

No. Nada de nada.

¿Cómo ha vivido la evolución de las Guayotas desde el principio hasta estos momentos?

¿La evolución del club? La verdad es que el crecimiento del Santa Cruz Echeyde ha sido surrealista, todo ha sido muy rápido. Todo ha pasado tan deprisa que todavía al día de hoy es bastante complicado de explicar.

¿Y cómo valora la trayectoria de su equipo esta temporada?

He visto a un grupo muy fuerte y con muy buenas jugadoras, además de un extraordinario staff técnico que nos ha ayudado muchísimo a crecer. Sin ellos no estaríamos aquí. Estamos trabajando muy duro para obtener los resultados que tenemos y los que vendrán.

¿Se encuentra cómoda con sus compañeras?

Bastante, es como sentirte en casa.

Es un salto importante el sumar dos ascensos consecutivos, de Segunda a Primera y luego a División de Honor. Y además meterse por la puerta grande en la Copa de la Reina. ¿Cómo se asimila todo esto?

La verdad es que todo ha sido complicado. Tienes que sacrificar mucho para lograr todo esto. Es algo indescriptible, difícil de explicar.

Lo que está claro es que han hecho historia

Por supuesto. El waterpolo femenino en Canarias no se ha visto en algo igual, hacía muchísimo que no se nombraba, que no salía en los medios. En Gran Canaria había un equipo, pero desde entonces no se había oído hablar de waterpolo en las Islas. Nosotras lo hemos logrado [risas].

¿Piensa que esto continuará así, con lo que parece un futuro prometedor?

Pues sí. La cantera viene pisando fuerte.

Cambiando de tercio, este fin de semana se las vieron y desearon para ganar al EM Zaragoza en su campo en un partido en el que se sufrió bastante y que ganaron en la tanda de penaltis. ¿Qué pasó con el que es el colista de la competición?

Ojo, es una piscina complicada. La afición está muy arriba y metía demasiada presión y la piscina en sí es estrecha. No hay que olvidar que se trata de un rival muy incómodo y que tiene experiencia. Siempre están luchando por evitar el descenso. Están ahí. Todos los equipos en esa piscina, incluidos los grandes, sufren bastante.

¿Llegados a este punto, ¿dónde están los límites de este equipo, y con una Copa de la Reina pendiente por disputar (del 17 al 19 de febrero, en Terrasa?

No hay límites. El objetivo es la permanencia, que se nos puede complicar, pero también vamos a por más. Y en la Copa de la Reina ganar un partido, por muy complicado que sea.