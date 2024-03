'La hojarasca', de la canaria Macu Machín, gana dos Biznaga de Plata en la Sección Zonazine del Festival de Málaga

La hojarasca, la cinta de la directora grancanaria Macu Machín, se hace con dos Biznaga de Plata, a Mejor Película y a Mejor Dirección, dentro de la Sección Zonazine del Festival de Málaga. La ópera prima de la directora canaria se presentó en este encuentro cinematográfico el pasado martes día 5 de marzo después de haber pasado también por la Sección Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale, donde se produjo su estreno internacional.

Tras una amplia trayectoria en el mundo del cortometraje, con títulos como Geometría de invierno, El mar inmóvil o Quemar las naves, la cineasta Macu Machín se adentra ahora en el género híbrido con La hojarasca, que viaja entre el documental y la ficción y cuenta con elementos de suspense y misterio. La cinta está protagonizada por la familia real de la directora, sus dos tías y su madre, y muestra la historia de Elsa y su hermana menor Maura, que regresan a la casa natal tras más de 20 años. Allí vive Carmen sola, su otra hermana, que mantiene las precarias propiedades familiares. La enfermedad degenerativa de Maura no deja de avanzar, mientras Elsa pretende resolver con Carmen el reparto de la herencia de sus padres.

Precisamente con todas ellas quiso compartir y celebrar Macu Machín los premios obtenidos en esta sección paralela del Festival de Málaga. "Me hubiera gustado mucho que mi familia hubiera podido acompañarme pero diferentes problemas de salud no las han dejado viajar", expresó la cineasta momentos después de que se diera a conocer el palmarés de esta nueva edición del Festival. La realizadora se mostró ansiosa por regresar a Canarias para poder compartir estos galardones con su familia, la auténtica protagonista de su película.

Cartel de 'La Hojarasca' / E. D.

"Estoy muy feliz, no puedo decir otra cosa, especialmente por todo el trabajo que ha supuesto realizar La hojarasca, pero hemos podido llegar hasta aquí y ahora compartir los premios con mi familia y con todo el equipo es lo que me parece más hermoso", indicó la cineasta quien puso en valor estos galardones que "nos sirven para poder seguir soñando y viajando con la película, para que tenga un recorrido mayor". Asegura que el recibimiento del público está siendo lo más bonito porque "está llegando a gente muy diversa que ha podido comentar conmigo lo que les ha parecido la cinta y yo misma estoy aprendiendo mucho de todo lo que me están diciendo", explicó Machín quien añadió que, "parecerá un tópico pero el mejor premio es poder compartir esta película con el público".

Tras su paso por la Berlinale y el Festival de Málaga, La hojarasca se podrá ver, en Tenerife, el próximo viernes día 15 de marzo, en la sesión inaugural del XVII Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradasDoc. La hojarasca es una producción de El Viaje Films con el apoyo del ICAA, el Gobierno de Canarias, los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria, así como de la Televisión Canaria.