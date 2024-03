El proyecto canario de animación ‘Catwalk’, premiado a nivel nacional

El proyecto canario Catwalk, de Lidia Luna, Omayra González Pérez y Toni Mortero; junto a Martina e Guará, de Paula de Abreu, y The Cutting of the Forest, de Vernante Amarilla Pallotti y Daniele Zen, son los ganadores de Next Lab Generation 2024, celebrado en Madrid. Se trata de una cita a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías en la producción de animación y videojuegos.

Los trabajos reconocidos se llevan 8.000 euros brutos en concepto de ayuda al desarrollo, tres meses de mentorías y serán presentados en Annecy MIFA 2024, un referente internacional de la industria audiovisual para el que también se les otorga bolsa de viaje y acreditación para un representante. La serie animada española Catwalk es una idea original de Lidia Luna, Omayra González Pérez y Toni Mortero. Es la historia de María, una mujer atrapada en una vida monótona; quien, tras sufrir un terrible accidente en una noche de fiesta con sus amigas, viaja en conciencia al cuerpo de un gato callejero, dotándola así de la oportunidad de ser libre.

En la terna de premiados está también el proyecto multiplataforma brasileño Martina e Guará de Paula de Abreu. Se trata de una serie animada para televisión y juego para móvil está protagonizada por dos hermanos: Martina (un ñandú) y Guará (un lobo tripulado), que intentan adaptarse a su nuevo hogar, Anhangá, una isla mágica donde se refugian animales de especies en peligro de extinción. Supone la adaptación de uno de los proyectos de autor de la propia Abreu, quién cuenta en su haber con una experiencia de más de una década en el sector.

El tercer trabajo galardonado llega desde Italia: The Cutting of the Forest, de Vernante Amarilla Pallotti y Daniele Zen. Es un cortometraje inmersivo de realidad virtual que explora profundamente el delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Esta experiencia que propone el ascenso hasta la cima del Árbol Madre, descubrir las vistas y escuchar el zumbido de las motosierras y excavadoras que lo amenazan.

Este palmarés cierra cuatro jornadas de ponencias, reuniones, presentaciones y sesiones de networking celebradas en Madrid. Un broche de oro para las 12 obras finalistas de las 20 seleccionadas en el workshop; un área del evento que se ha extendido durante siete semanas y donde los participantes han desarrollado sus propuestas embrionarias con herramientas de realidad virtual y motores de render a tiempo real. Con el objetivo de optimizar procesos tanto creativos como productivos, todos los equipos incluidos en esta primera fase han sido acompañados y asesorados por expertos del sector. Next Lab Generation consolida así su propuesta como una rampa de lanzamiento a nivel artístico, logístico y económico, con una dotación económica pionera en un evento de esta categoría.