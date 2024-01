Terremoto en el cine de Canarias después de que varias personas hayan acusado al cineasta Armando Ravelo de abusos sexuales y psicológicos. La primera mujer en denunciar públicamente estos comportamiento fue la artista multidisciplinar Koset Quintana, que en sus redes sociales el sábado denunció que el director de obras como Érase una vez en Canarias le hizo insinuaciones sexuales cuando ella tenía 15 años. "Soy muy mayor para las otras maldades contigo", le llego a decir, para luego añadir: "bien pensado tampoco estaría mal".

A raíz de esta denuncia se han sucedido tanto los comentarios de ánimo y apoyo para Koset Quintana como los mensajes de otras personas relacionadas con el mundo del cine en Canarias que también denuncian haber sufrido al trabajar con Ravelo.

"Jamás volvería a trabajar con semejante persona", asegura la actriz de teatro y cine Sigrid Ojel. Minerva Santana, actriz, reportera y presentadora califica el tiempo con el que trabajó con Ravelo como "la época más oscura de mi vida. "Destroza todo lo que toca".

Ravelo confirma haber tenido "conductas muy feas" con las mujeres

El cineasta ha admitido los hechos de los que le acusa Koset Quintana: "Lo admito y asumo las consecuencias. Cuando me dice que tiene 15 años piensa que es broma. No trato de justificarme. La conversación es patética y lamentable, aunque tiene un contexto", explica.

Ravelo reconoce haber tenido "actitudes muy feas con las mujeres" pero asegura que "nunca he cometido un acto de violencia contra la mujer, nunca he forzado a ninguna mujer. Nunca lo he hecho y quien queira demostrarlo, pues iremos a juicio". También ha negado haber ofrecido papeles en sus proyecto a cambio de sexto: "Nunca. En la vida. Lo niego categóricamente". Aunque sí que confiesa que ha tenido relaciones con actrices "porque al final es la gente con la que te relacionas".

El director pide "disculpas" por su comportamiento con las mujeres. "Pido disculpas a la sociedad, sobre todo por esa primera parte de mi carrera. Tengo claro que esto para mí era necesario. Y lo agradezco".