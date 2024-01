Blanca Paloma: "Propuse actuar en el Benidorm Fest, pero no hubo respuesta"

La representante de España en Eurovisión 2023, Blanca Paloma, acaba de aterrizar en un hotel tras un largo vuelo. Aunque reconoce que se encuentra bastante "cansada", la valenciana ha aprovechado para repasar cómo ha sido este último año tras su actuación en Liverpool con "EAEA" .

Un año después del Benidorm Fest, ¿cómo diría que ha cambiado su vida?

Me ha cambiado considerablemente en el sentido profesional porque me ha permitido poder dedicarme por completo a la música y poder centrarme en este primer disco que estoy trabajando. Para mí era un sueño que, de alguna manera hubiera llegado a realizar, aunque, en este caso, con más apoyo.

Por lo que comenta, el Benidorm Fest y Eurovisión le ha abierto muchas puertas.

Eso es. Llevo dos años consecutivos con esta experiencia. No sólo abre puertas, sino que es una oportunidad de aprendizaje maravillosa. Me ha permitido reafirmarme como artista y con el equipo que hemos creado de profesionales, que me van a continuar acompañando en mi carrera profesional. Para mí eso es lo más importante porque creo que, al final, uno sólo no hace nada. Poder delegar, construir y sumar entre todos es una suerte. A parte de la actuación, lo que me llevo es un equipo en el que puedo confiar ciegamente.

Anunciaba en sus redes sociales, que no estará en el Benidorm Fest este año. ¿Por qué?

Esta es la pregunta. No la debería de responder yo porque no lo sé. Sólo sé que me hubiera gustado estar. De hecho, hice una propuesta con todo mi equipo porque me parecía poner el broche de oro a toda esa etapa. Es un cierre muy álgido y una manera de devolver el cariño a todos los eurofans que me han apoyado. Para nosotros era un orgullo poder devolver esto.

¿No hubo ninguna propuesta por parte de RTVE?

Este año no la ha habido. Ha sido por nuestra parte a RTVE. Me consta que el año pasado sí que la hubo. Esa es la incertidumbre. En este caso, no le quiero dar muchas vueltas. Si se debiera a la posición, me entristecería. Para mí, la posición era lo de menos. El orgullo no sólo mío, sino del equipo y de los eurofans era haber ido con la propuesta que ellos habían elegido. Eso hay que ponerlo en valor y todo el trabajo que hemos realizado en todo el camino hacia Eurovisión. Ha sido una entrega muy grande en cada acto para promocionar nuestra propuesta. Por nuestra parte lo hemos dado todo y con eso es con lo me quedo. Los motivos los tienen que dar otras personas.

Visto con perspectiva, ¿cambiarías algo de la actuación?

La actuación la estuvimos perfilando tanto hasta el último momento, que quedó lo que tenía que ser. Estamos muy orgullosos. Queríamos que la propuesta fuera lo más parecida a lo que votaron porque era una propuesta cerrada. Pudimos perfilar alguna cosa que no estuvo en el Benidorm Fest. Quizás en el rostro podría haber suavizado la expresión, pero el tema me llevaba a esa profundidad.

¿Era necesario exportar el flamenco y que se escuchara en toda Europa?

Es necesario que cada año se exporte la diversidad y que represente a nuestra sociedad. España es un país muy rico en diversidad cultural y en folklore. No solamente el flamenco, sino todos los géneros que nos diferencian. Me parece enriquecedor que en un festival internacional se muestren cosas con las que nos sentimos identificados. Si todos llevamos propuestas en la misma dirección, sería aburrido y sólo tendríamos propuestas de pop. Igual que el pop se ha mandado desde España no siempre ha funcionado y no se trata de penalizar el género. Más que obsesionarnos en encontrar la fórmula para ganar, deberíamos estar centrados en elegir la candidatura donde nos sentimos representados y defenderla en todo momento.

¿Cree que se valoró correctamente la actuación?

Para mí el puesto no era lo importante. Ojalá haber quedado mejor no sólo por mí, sino por toda la expectativa de los eurofans. La exigencia no era sólo por mí, sino que representamos a más gente que nos ha apoyado y nos ha elegido.

Cualquier artista, ya consagrado o que acaba de empezar, le puede generar cierta inseguridad la posición. Por eso, independientemente de los resultados, hay que apoyar la candidatura hasta el final. No hay que desmerecer algo de lo que estabas convencido y, al no entenderse fuera, dejar de valorarla. Se puede mejorar esto. Mejorar el formato depende de estos detalles para que las siguientes generaciones de artistas tuvieran ese apoyo.

Supongo que también recibió muchas críticas, ¿cómo vivió eso?

En todo el camino hacia Eurovisión, no me he sentido criticada. Estaba tan convencida de la propuesta que habíamos hecho y que la gente había votado, que la defendí y, por eso, me siento muy orgullosa. El “hate” es algo que nunca me ha afectado. Yo no estoy aquí porque me hayan puesto a dedo y eso me daba tranquilidad. Se hubiesen podido mejorar los titulares que dieron los nervios al volver de Liverpool. No se han hecho teniendo en cuenta que hay una persona que lo ha dado todo y podrían ser ofensivos. El éxito no es sólo ganar, sino que los eurofans, después de muchos años sin poder elegir a los artistas, los hayan podido elegir y elegir una propuesta más de raíz. Es algo que, a priori, daba cierta inseguridad. Ha habido un empoderamiento de los eurofans al apoyar mi candidatura, que era más de raíz. Es algo muy positivo, que se debería reforzar desde el propio festival y no dar la espalda a algo porque no ha quedado en el puesto que se creía.

El tercer puesto de Chanel el año anterior, ¿fue una presión añadida?

No me presionaba. En ese sentido, era un orgullo haber sido partícipe de que una compañera hubiera dejado el puesto tan alto. Mi mayor apuesta en Eurovisión era hacer una actuación de la que, pasaran los años que pasaran, me sintiera orgullosa y representada. Para mí eso es el éxito. Antes se elegía al artista y después la canción y se creaba el producto. Pero en este caso, se elige la propuesta y el artista. Chanel ha demostrado un apoyo fundamental hacia mi candidatura, que es lo que tenemos que hacer los representantes a las nuevas generaciones. Ella ha estado ahí cuando la he necesitado y ha sido fundamental.

¿Qué mensaje le daría al próximo representante?

Voy a usar una frase de un cantautor que me inspira, que es Jorge Drexler. Él en una de sus canciones dice: Amar la trama más que el desenlace. Hay que disfrutar el camino más que lo que pasa finalmente. Si disfrutas el camino, al final es un éxito.