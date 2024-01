Efectivamente llevo desde el principio en este proyecto y he interpretado cada papel según se ha requerido, dependiendo de las necesidades, por lo que me siento cómodo porque estoy en el mismo sitio en el que empecé. Durante las funciones del musical en Tenerife me centraré más en la historia de amor porque interpretaré el papel de Sam, pero es verdad que ambos personajes son muy potentes. Creo que ambos son un caramelo, aunque cada uno de una manera determinada; uno es un caramelo envenenado y el otro es un bombón. Pero en ambos casos las canciones que interpreto, la historia de amor y la conexión con Ana, que interpreta a Molly, son increíbles. Yo lo disfruto todo mucho y me parece un regalo poder formar parte de este proyecto. Me parece un musical que emociona de una forma muy especial y que es capaz de llegar a las personas hasta el mismo corazón porque cuenta con unas canciones que también se adaptan mucho al viaje que van viviendo tanto los personajes como el público a lo largo de toda la historia. Estoy encantado de formar parte de esto, la verdad.

Este musical cuenta con música original que se basa en temas pop rock de la década de 1990. ¿Se ha sentido cómodo interpretando este tipo de canciones?

Me encanta. Estamos hablando del pop rock de los 90, un género que es muy potente y que viví muy de cerca. Yo nací en 1987, por lo que todo esto me pilló un poco pequeño, pero creo que el género y también la aparición de todo el fenómeno de las boybands ha sido genial. Además, es algo muy diferente a lo que se vive en los musicales, donde, normalmente, el tipo de partitura es mucho más limpia y no se puede dar a las canciones un toque tan personal porque la estructura es mucho más cerrada, con una manera de cantar más recta. Pero en este caso tenemos más libertad y se le puede dar más estilo a la hora de cantar los temas. Eso hace que se disfrute mucho.

Ghost es una película mundialmente conocida y que conoce mucha gente. ¿Eso le hace estar más nervioso a la hora de subirse al escenario?

Siento miedo pero si cuento esta historia desde la verdad, da igual porque la gente verá a los personajes que recuerda con tanto cariño. Lo increíble es que la gente sale de ver el musical diciendo que se acordó de la película porque lo que hacemos es buscar la esencia de la historia. Para preparar los papeles no me he basado en los actores que ya lo interpretaron sino en mi propia experiencia, para poder darle, junto con la dirección, una esencia personal. Lo que quiero es poder contar la historia desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Creo que si lo hago desde ahí va a funcionar. Es cierto que muchas veces existe el hándicap de que hay que estar a la altura de los personajes de la película, pero todo el proceso es muy agradecido porque, además, la gente viene con muy buena energía.

Habla de la importancia de la experiencia personal para afrontar un papel. En este caso, ¿cuáles han sido las vivencias que ha empleado para preparar estos papeles?

Estoy en un momento muy espiritual en mi vida. Llevo muchos años estudiando numerología, astrología y tengo amigos que son médium y con los que tengo unas experiencias bastante interesantes. Creo que la vida que percibimos es una ínfima parte de lo que en realidad hay. La verdad que este musical llegó en un momento de mi vida crucial para poder entrar en esa dinámica. Es verdad que he puesto mucha parte de esa experiencia personal en la interpretación y que favorece lo que voy a hacer ahora.

Este musical cuenta con bastantes efectos especiales, dados los detalles de la historia. ¿Se había enfrentado antes a algo así en un teatro?

Magia en sí no he hecho nunca pero ha sido muy guay tener que trabajar todos a una, tanto los actores como los técnicos, para que todo salga bien. Lo único malo es que si no sale un truco es una decepción y tratamos que eso no suceda nunca, aunque siempre hay cosas que no se pueden evitar. Hay situaciones en las que algo puede no salir bien, pero se perdona porque estamos contando una historia tan potente que todos esos detalles son simples añadidos que nos permiten introducirnos en ella. Es un juego para todos nosotros.

¿Por qué se asocia tanto el estreno de los musicales con la llegada de la Navidad?

En un musical puedes vivir una experiencia fantástica. Cuando acudes a ver una obra de teatro, lo más normal es que suceda en un espacio concreto, pero los musicales pueden recrear un mundo entero en un teatro. Hay calles, coches, aviones... Y vivir esa experiencia con la familia, y justo en Navidad, es experimentar un momentazo. Además, para nosotros, venir a Tenerife en plena Navidad es un regalazo.