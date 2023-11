Las esculturas que se exponen en las vías públicas de Santa Cruz de Tenerife cuentan, desde ahora, con un nuevo recurso informativo para que vecinos y visitantes conozcan mejor las esculturas expuestas en la vía pública así como su procedencia e importancia. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentó este lunes un nuevo sistema de información que, a través de un código QR colocado en todas las esculturas que forman parte del importante patrimonio cultural de la capital, permite consultar la información sobre estos destacados elementos patrimoniales. Este nuevo recurso informativo forma parte de las celebraciones organizadas con motivo del 50 aniversario de la I Exposición Internacional de Esculturas en la Calle.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, el concejal de Cultura de la capital, Santiago Díaz Mejías; y varios miembros de la Comisión de Esculturas en la Calle acudieron a la presentación, que tuvo lugar junto a una de las piezas más emblemáticas: el Guerrero de Goslar, de Henry Moore.

Para acceder a la información, detalló el responsable de Cultura, basta con descargarse una aplicación que se llama Santa Cruz XL. "Una vez descargada, nos saldrá en seguida una rana verde que se llama Pato, en honor a la plaza de los Patos, que nos explicará todos los detalles de la obra", detalló Díaz Mejías.

"Esta es una joya que tenemos en nuestra ciudad fruto de la colaboración desinteresada de muchos en el año 1973 y también de la aportación del Colegio de Arquitectos. Gracias a ellos tenemos hoy una serie de esculturas de arte contemporáneo con las mejores firmas y los mejores artistas a nivel internacional que una ciudad podría tener. Estamos contentos de dar un paso más en esa idea de dar a conocer esta exposición que no siempre es conocida y reconocida por mucha gente", destacó, por su parte, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez.

Mientras, el arquitecto y fotógrafo Carlos A. Schwartz, que formó parte de la Exposición Internacional de 1973 y de la Comisión de Escultura en la Calle desde sus inicios, celebró que se "sigan dando pasos" para dar a conocer este patrimonio y recordó que "durante muchos años los distintos consistorios no fueron sensibles con algo que es muy valioso". Además, anunció que en breve habrá una nueva incorporación a la muestra callejera aunque prefirió no dar detalles "para no gafarlo".

Además de esa nueva incorporación, que se espera que llegue antes de final de año, hay que añadir la constante labor de recuperación de obras que es necesaria para mantener una muestra de tal calado. Un ejemplo es la reciente restauración de Penetrable, que se expuso en TEA Tenerife Espacio de las Artes con motivo del aniversario de la primera exposición y que está a la espera de su ubicación definitiva. "Se ha barajado la posibilidad de instalarlo en el Parque de La Granja pero falta por comprobar la seguridad del emplazamiento, dadas las características de la obra", explicó otro el secretario de la mencionada comisión, Rafael Escobedo.

En este capítulo, también se trabaja en la próxima restauración de Sol rojo, pieza de Edgar Negret emplazada normalmente en las inmediaciones del Parque Marítimo. También será necesario actuar sobre la escultura Móvil, de Francisco Sobrino, situada en la plazoleta de la Avenida Bélgica y que fue objeto de un acto vandálico con pintura el pasado mes de agosto. "Entendemos que acciones como esta, la que inauguramos hoy y permitirán que mucha más gente conozca mejor nuestras esculturas, hacen que todo el mundo las valore más y evitan, por lo tanto, esos actos vandálicos".