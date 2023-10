Andrea Abreu (Tenerife, 1995) recogió este sábado en Madrid el premio Talento a bordo que entrega el prestigioso Festival Eñe. Abreu debutó en la narrativa con el libro Panza de burro, que en breve será llevado al teatro.

Publicada en 2020, la ópera prima de la también periodista tinerfeña se convirtió, casi inmediatamente, en todo un fenómeno editorial. Panza de burro ha vendido más de 60.000 copias y ha sido traducida a más de diez idiomas. Además, fue seleccionada como el mejor debut español en 2021 por el Festival de primera novela de Chambéry y se hizo con el XVI Premio Dulce Chacón.

La organización del prestigioso encuentro literario quiso entregarle a la autora canaria la segunda edición del Premio Festival Eñe Talento a bordo que, de la mano de Iberia, quiere reconocer el talento emergente. «En esta ocasión el premio ha querido reconocer el trabajo y la prometedora trayectoria de la escritora canaria Andrea Abreu», anunciaron.

Durante su discurso de agradecimiento, Abreu aseguró que el galardón «llega en un momento incómodo y privado y al mismo tiempo demasiado público». La joven escritora se sinceró sobre las dificultades que ha atravesado durante los últimos meses. «También llega en un momento importante. Todo este tiempo he estado ausente de las redes y de la vida pública.Me he estado recuperando de un trastorno alimenticio y de una depresión debido a la exposición pública. Este premio llega en un punto de mi vida en el que me gusta vivir y escribir», dijo. «Gracias por valorar la cultura de la variante canaria del español», añadió. Posteriormente fue entrevistada por la periodista y presentadora del programa televisivo Culturas 2, Jéssica Martín.

Este festival literario, conocido como Eñe y que nació en 2009, es un encuentro que reúne a los más destacados protagonistas de la literatura en español. Escritores, editores y más de 15.000 lectores se reúnen cada año en diversas instituciones culturales de Madrid entre las que destacan el Círculo de Bellas Artes, el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, la Biblioteca Nacional de España y Casa de América.

Eñe también premió ayer al escritor, periodista, político y abogado nicaragüense Sergio Ramírez. En su décimo quinta edición, el encuentro quiso reconocer el trabajo literario de «uno de los autores más destacados de la literatura hispanoamericana». Según recordó la organización, han sido galardonados con este premio hasta la fecha José Manuel Caballero Bonald, Gioconda Belli, Javier Cercas, Mario Vargas Llosa, Almudena Grandes y Rosa Montero.