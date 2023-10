El incombustible escritor Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) estuvo el pasado viernes en Tenerife para participar en la Feria del Libro de Tenerife, que este año cumplió 35 años de vida en La Laguna. El autor, un auténtico superventas, mantuvo un encuentro muy especial con las decenas de personas que hicieron cola para disfrutar de su presentación.

Durante su estancia en la Isla, el célebre escritor de la saga Reina Roja regaló algunas primicias. Se da la circunstancia de que Gómez-Jurado participó en la agenda del encuentro tinerfeño cuando apenas faltaban doce días para el lanzamiento de su próximo libro: Todo vuelve. Este ejemplar estará disponible para los miles de seguidores que se ha granjeado el autor durante más de 19 años de carrera el próximo 24 de octubre.

«Tengo que ser sincero. Yo no tengo ni idea nunca del libro que he escrito hasta que no pasan como 15 días después del lanzamiento», aseguró. «No sé qué es lo que va a pasar dentro de vuestras cabezas y corazones cuando lo leáis. Ese es el secreto que ningún escritor quiere contar: nosotros solo hacemos la mitad del libro. La otra mitad la escribís vosotros cuando lo leéis».

Además de confirmar de que en esta segunda parte de Todo Arde continuará con la historia de Aura, Sere y Mari Paz, Gómez-Jurado ofreció a los asistentes un adelanto exclusivo: les leyó las primeras páginas de su nuevo lanzamiento. «Es la primera entrevista que hago con respecto a este libro», destacó.

Después de ese adelanto, reconoció que estos días que le quedan por delante hasta que el ejemplar esté por fin en las librerías están entre los más difíciles de su vida. «Serán doce días horribles. Y el peor de todos es el mismo día en el que se publica porque te levantas y cometes el error de asomarte a twitter», explicó. «Resulta que en Kindle está disponible desde las 00:00 del día. Tú te levantas y lo primero que te encuentras es una foto de alguien que ya lo ha terminado y dice: me ha encantado, ¿para cuándo el siguiente?», bromeó.

Los asistentes a la presentación, que tuvo lugar en una de las carpas principales de la feria literaria, ubicada en uno de los laterales de la lagunera iglesia de La Concepción, también estaban deseando conocer nuevos detalles sobre la adaptación para Prime Video de la saga Reina Roja.

En este sentido, el también periodista aseguró que llevar uno de sus libros a la gran pantalla ha sido una aspiración desde siempre. Concretamente desde 2005, justo antes de lanzar Espía de dios, cuando adquirieron por primera vez los derechos audiovisuales de una de sus novelas. «Ese día empecé a fracasar. Piensa que son 19 años seguidos de fracasos, 19 años donde se compraban los derechos de todos mis libros, intentábamos llevarlo a cabo y no conseguíamos absolutamente nada».

Finalmente, en 2018 volvió a pasar por el mismo proceso pero decidió cambiar de estrategia. «Asumí que iba a fracasar y puse condiciones como que yo tenía que aprobar todos los guiones y ni Antonia ni Jon podían decir nada sin que yo lo viera. Lo puse en un contrato y nos fuimos a buscar a alguien que quisiera hacerla. Contra todo pronóstico hubo alguien lo bastante loco como para hacerlo», celebró.

La serie se estrenará en febrero del año que viene y Gómez-Jurado ha participado en todas las decisiones, desde la elección de los actores hasta la composición de la banda sonora.