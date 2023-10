La literatura del siglo XXI es porosa a retos que condicionan la creación literaria. Las letras isleñas preguntan por esta nueva realidad. Globalidad y pugnas de identidad son expresadas con viento crítico y vocabulario canario. Un oleaje literario brama estas semanas.

Resuena el eco del V Festival Hispanoamericano de Escritores en Los Llanos de Aridane con 50 actos y 40 escritores, editores y periodistas nacionales e internacionales guiados por J.J. Armas Marcelo, Elsa López, Nicolás Mellini, Santiago Gil, Yolanda Arencibia y numerosas entidades.

En Berlín, la Cita de la Poesía 2023 invitó a la lírica canaria: Rosario Varcárcel, Luis León Barreto, Josefa Molina y Eduardo García Benítez por Gran Canaria; Antonio Arroyo Silva y Héctor José Rodríguez Riverol, de La Palma y, por Tenerife, Camila Rodríguez Aguiar y Andoni Ros. En Uruguay, Josefa Molina y Maruja Salgado intervinieron en el III Encuentro y Congreso Internacional de Literatura de Punta del Este. El XV Congreso de la Asociación de Estudios Literarios Hispanoamericanos congregó en Gran Canaria a cien académicos de 22 países para Revisitar el Boom.

Las Antiguas Salinas de Los Cancajos acogieron la poesía de Cecilia Domínguez (Triada), Ernesto Suárez (Poemas de la cuesta de Abisinia) y Carlos Caraballo (El cuerpo) del proyecto Palabras al límite.

Nacieron las obras de María Teresa de Vega (Antología poética), Cecilia Domínguez (Tiempos de tormenta), José Luis Correa (Escena de terraza con suicida), Domingo Luis Hernández (Una literatura vertebrada), Víctor Conde (Náufragos del anti-tiempo), Rubén Mettini (Islas y ciudades), Antonio Carmona (Purgatorio) y Jorge Fonte (From me to you. The Beatles en Tenerife).

Octubre trae el Festival Internacional Periplo, del 16 al 22, a Puerto de La Cruz: 60 intervenciones y la escritura canaria de Pilar Torres, Mara Cavallé, Nicolás Castellano y Domingo Garí. Llega la Feria del Libro de La Laguna del de jueves a domingo con 200 actividades y la Feria del Libro de Fuerteventura del 18 al 22 al Puerto del Rosario, que homenajeará al escritor Alexis Ravelo.

En la capital tinerfeña, las escritoras Arantxa Rufo (Espira), Irina Daria M. (Silencio), Dulce Xerach (Muerte en la Bienal de Venecia) y Helen Rytkönen (Donde fuimos eternos) presentarán sus obras el día 25 en el Salón de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

La III Jornada de la Asociación ACTE, presidida por Felicidad Batista, entregará el Premio Victoria Bridoux de Las Letras a la escritora Elsa López, y, siete bibliotecas de Tenerife conmemoran el centenario de Rafael Arozarena con el cómic de Mararía del ilustrador Eduardo González.

Este oleaje literario brota de personas comprometidas por expandir proyectos a otras periferias y este astillero literario necesita apoyos con visión amplia.