¿Cómo recibió la noticia de que le había sido concedido el Premio Mujeres World Fest 2023? ¿Qué opina de este reconocimiento?

La recibí con mucha ilusión y un sentimiento de alegría y agradecimiento. Cuando se te premia por toda tu trayectoria profesional se está poniendo en valor el esfuerzo, sacrificio, capacidad de superación, búsqueda de la excelencia, logros conseguidos y éxitos, pero esta carrera tiene una parte menos visible que yo llamo la sombra del glamour en la que pasamos muchas horas de soledad, de madrugones, noches de hoteles lejos de la familia y retos a superar. Por eso este premio supone para mí una muestra de reconocimiento y además, como no me lo esperaba, ha sido para mí una gran sorpresa que agradezco al festival y particularmente a su promotor, Jairo Núñez.

¿Qué tiene preparado para el recital que ofrecerá tras la entrega del premio?

Será un recital muy especial, entrañable, en el que espero que el público asistente se convierta en cómplice de mis emociones y sentimientos. Será un recital en el que interpretaré, acompañada al piano, diferentes joyas musicales entre las que podemos destacar canciones iberoamericanas, obras de Falla, zarzuela, melodías vascas, entre otras. Creo que es un programa equilibrado, accesible tanto a amantes y conocedores del mundo de la lírica como a cualquier persona que tenga curiosidad por acercarse a este género. Les aseguro que no saldrán, o saldremos, indiferentes, ya que cada recital se convierte en una experiencia única.

¿Qué opina de un festival como este, dedicado al talento femenino?

Creo que es una muy buena iniciativa premiar y potenciar el talento, tanto masculino como femenino. En este caso, el fin y objetivo del festival Mujeres World Fest es dar visibilidad, premiar y potenciar el talento femenino en el campo de la música, así que ¡bienvenido sea!

¿Ya se encuentra totalmente recuperada de sus problemas de salud? Tras aquellos meses, ¿reflexionó sobre su carrera o el rumbo que estaba tomando con su profesión?

Sí, gracias a Dios ya me encuentro recuperada. Ya siento que la voz me responde como yo espero de ella. Después de superar unos meses difíciles que han supuesto una prueba, no sólo artística, sino vital, afortunadamente ya estoy superada y con muchas ganas e ilusión para enfrentarme a nuevos retos que me permitan seguir creciendo y superándome.

Tras tantos años de carrera musical y tantos logros alcanzados, ¿diría que aún le queda algún reto por afrontar a nivel profesional?

Cada vez que me pongo delante de mi público considero que es un nuevo reto a superar. Por mucho que hayas cantado un rol operístico o un ciclo de canciones, siempre supone un nivel de entrega muy alto. No hay dos recitales iguales ni dos funciones de ópera iguales. Así que siempre quedan retos por superar, nuevos roles por aprender ¿por qué no? Nuestra carrera nos exige constantemente estar aprendiendo, mejorando y estudiando.

A lo largo de los próximos meses protagonizará eventos musicales de lo más variados. ¿Busca siempre variar en sus propuestas? ¿Es una forma de estar siempre atenta y preparada para nuevos retos?

Como siempre digo: cuando la música es buena y tiene calidad, siempre te aporta algo aunque la hayas cantado o escuchado muchas veces. Por eso no me encasillo en un solo estilo de música, me gusta estar abierta a diferentes propuestas que me puedan enriquecer, tanto si son obras de ópera, lied, canción, zarzuela, música popular, jazz.

Más allá de estos inminentes conciertos, ¿puede adelantarnos cuáles son sus planes para los próximos meses o el próximo año?

A nivel operístico ya puedo contar que el próximo año 2024 haré Madame Butterfly en el Teatro Villamarta de Jerez y después me enfrento de nuevo a un rol que me apasiona: Blanche, de Diálogos de Carmelitas, que haré en el teatro Cervantes de Málaga.

¿De qué estado de salud goza la lírica en la actualidad, tanto en España como en el resto del mundo?

Afortunadamente tenemos en España un elenco de estupendos cantantes, buenísimos intérpretes que están triunfando tanto en España como en el extranjero, pero lamentablemente no encuentran en España todo el apoyo que merecen. En España parece ser que seguimos con ese complejo de apoyar el talento extranjero antes que a los buenos cantantes nacionales. Ese complejo que nos hace seguir creyendo que lo que viene de otros países es mejor que lo nuestro y no es así.

¿Y qué opina de los talentos musicales con los que contamos en Canarias?

Aprovechando mi presencia en Tenerife os diré que en Canarias tenéis –tenemos– toda una generación de excelentes cantantes que están triunfando en todo el mundo, abriendo temporadas de ópera en teatros importantes y cosechando éxitos espectaculares. Deberíamos ser conscientes de la necesidad de apoyar el talento local, el talento nacional, favoreciendo la formación, abriendo teatros y dando oportunidades porque talento tenemos… y mucho.