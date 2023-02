Cada vez me interesa más la arquitectura pequeña, la que mejora las esquinas de las ciudades de todo el mundo sin grandes pretensiones y sin grandes presupuestos, demostrando que no es cuestión solo de dinero el hacer las cosas bien hechas, sino también de echarle razón y emoción a cada diseño que se realiza.

Esa arquitectura honesta y pequeña suele ser producto de una buena conversación. Conversación con lo humano que encontramos en un lugar, antes de intervenir en él, con la vida que hay alrededor, con la historia, con la naturaleza primigenia, y con la imaginación para crear un nuevo espacio que sea amable con todos los que van a convivir con el nuevo edificio, o parque, o plaza, que resultará de ese dialogo.

Podemos encontrar ejemplos en muchos lugares del planeta, también en Canarias, en cada isla, pero es quizá en Asia, en las grandes ciudades coreanas y japonesas, donde el espacio para vivir es muy escaso, donde es muy habitual encontrar ejemplos de pequeña arquitectura de gran calidad. Es el caso de Hannam Place diseñada por One O One Architects, un pequeño edificio ubicado en el corazón de Seúl, en un barrio donde se reúnen galerías de arte, pequeños restaurantes, embajadas de todo el mundo y casas de lujo. El nombre del proyecto Hannam se deriva del nombre del barrio Hannam-dong.

El volumen inferior y el volumen superior del edificio, estrecho y largo de unos cuatro metros de ancho y veinte metros de largo, están separados y hay una entrada a través del espacio entre ellos. La distinción entre los volúmenes inferior y superior es una característica que se observa en la mayoría de los proyectos de One O One Architects. En la arquitectura diseñada por el citado estudio, el volumen inferior se crea en estrecha relación con el suelo, y el volumen superior varía según las condiciones de diseño, el contexto urbano y el espacio interior.

Choi Wook, el arquitecto principal de One O One Architects, enfatiza la importancia de comprender el “E-|Tuh” en la arquitectura coreana.

La palabra coreana “E-|Tuh” significa no solo el terreno físico en sí mismo, el terreno que tienes para construir, sino también una comprensión del solar o parcela, o lugar, que es distinta de Sitio. En este proyecto el volumen inferior no imita a un pódium o similar, que soporta el resto de la edificación y la separa del resto, sino que parece que abraza el entorno urbano en el que se inserta.

En Hannam Place, el exterior del volumen superior es el fondo blanco de la compleja situación circundante. El ingenioso uso de elementos metálicos y detalles arquitectónicos hace que esta casa larga y esbelta se destaque entre la multitud. Esos elementos metálicos y los detalles arquitectónicos se resaltan en un rojo vivo y brillante para que este pequeño edificio tenga esa fuerte presencia en el lugar. Una escalera de caracol en la parte delantera del edificio muestra la vida, el movimiento de las personas en el espacio. En su arquitectura, Choi Wook oculta a fondo ciertas partes y revela activamente otras partes para crear el carácter de un lugar.

Podríamos decir que, en obras como esta, la arquitectura es la imagen de la vida fabricada con sensibilidad. Es un paisaje, un lugar, una esquinita de Seul, que entra no solo por los ojos sino también por el corazón. Porque este espacio arquitectónico no es simplemente una cuestión de forma, sino que es a la vez la abstracción de la vida humana, las limitaciones que tenemos, el ser capaces de adaptarnos al espacio disponible y cómo mezclamos todos esos elementos con los recuerdos y experiencias anteriores. En esta pequeña casa el paisaje y los objetos no son simples objetos, solo materia, ni solo diseño, ni solo arquitectura, sino también los resultados individuales de la contemplación que de ellos hacemos cada uno de nosotros.

dulce xerach pérez. abogada, doctora en arquitectura. investigadora de la universidad europea