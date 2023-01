Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, y la impresionante acogida de la gira por España, hoy recala en el Auditorio de Tenerife el musical que recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas. Basado en la popular película de 1992, escrita por Lawrence Kasdan, el filme encumbró a Whitney Houston junto a Kevin Costner y batió récords de taquilla en todo el mundo. La versión teatral también recrea la icónica canción I will always love you, además de otros muchos temas de la banda sonora original de la película, la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año. El musical representará siete funciones en el Auditorio de Tenerife desde hoy y hasta el 8 de enero.

La historia

Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la super estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no esperan es enamorarse entre ellos dos. Este thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como Queen of the night, So emotional, I wanna dance with somebody, Saving all my love, Run to you, I have nothing y la icónica I will always love you. La película recibió dos nominaciones en 1993 a los premios Oscar, ambos en la categoría de Mejor Canción por los temas I have nothing y Run to you. La banda sonora recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy y ganó tres, incluyendo Álbum del Año.

El musical cuenta en su reparto con: Octavi Pujades interpretando a Frank Farmer y Luna Manzanares, quien da vida a Rachel Marron. Los niños que intervienen en la función han sido elegidos en un proceso de casting realizado en la Isla. El resto del reparto lo componen Maria Arévalo, alternante de Rachel y cover de Nicky. Maria Jaraiz, que interpreta a Nicky. Alfonso Nsue dando vida a Bill Devaney, Alberto Cañas como Toni Scibelli; Sergi Albert como Sy Spector y Javier Martínez en el papel del acosador.

Octavi Pujades (Sabadell, 1974) se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1998, pero la interpretación se cruzó en su camino cuando, un año después, fue elegido para protagonizar la comedia Happy House, de Televisión Española. En 2001 se trasladó a Madrid cuando se convierte en uno de los protagonistas de la última temporada de Al Salir de Clase, y un año después debuta en el teatro con Fashion, Feeling Music, función surgida en el Teatre Lliure de Barcelona en la que siete actores interpretan más de cien personajes y con la que están de gira durante siete meses.

Luna Manzanares es una de las voces más conocidas del panorama musical contemporáneo cubano. Es egresada de Canto Coral de la Escuela Vocaciones de Arte Paulita Concepción y de Asignaturas Teóricas en el Conservatorio de Música, Amadeo Roldán.