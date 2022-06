¿Cuándo recibió la llamada para venir a la gala de elección de la reina del Carnaval?

Eso surgió antes de Eurovisión. Era una idea que estaba por ahí, rulando, que me hacía mucha ilusión tanto a mí como a mi equipo y que, después del festival, ya se cerró y dijimos: vamos para allá.

Cuenta el director de la gala que desde el principio dijo sí y ni se lo pensó.

¡Hombre, totalmente...! Yo veía la gala de elección de la reina del Carnaval desde chiquita y me hacía muchísima ilusión actuar en ella. Ahora mismo me llegan muchas cosas y mi actitud es: sí, vamos a hacerlo, pero otra cosa es que pueda hacerlo por el calendario; pero cerramos todo para poder estar esta noche en la gala.

Después de Eurovisión, esta es la primera gala en un escenario que se asemeja mucho al que cantó en Turín.

Sí, totalmente. Este escenario es gigante y mola mucho. Tengo muchas ganas de actuar en él.

También se vino el martes a Tenerife con el equipo.

Hay un ambiente superbonito en estos días que hemos estado en contacto con los bailarines y los componentes de las comparsas. ¡Jolín! Al final las comparsas están formadas por personas a las que les gusta estar ahí, y que es algo que les ilusiona. Es muy bonito compartir un escenario con gente que siente igual que tú.

¿Cómo definiría el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

¡Alá! El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es único y es superalegre y... purpurina (se ríe).

¿Ha visto los trajes de las reinas ya en la parte de atrás del escenario del recinto?

Me encantan las fantasías; siempre que puedo me cuelo en estas galas y en este tipo de eventos por ver los vestuarios y porque me encanta ver la fantasía que crean los diseñadores, junto a su equipo de colaboradores. He podido ver alguna que otra cosita y ¡guau!, increíble.

¿Qué hay de Carnaval dentro de Chanel?

Yo vivo en un Carnaval todo el rato, como ya lo inmortalizó Celia Cruz en una de sus canciones.

Va a estar en el escenario del Carnaval por donde han estado grandes figuras.

Lo sé (dice con respeto).

Y las entradas de la gala se han agotado antes de 24 horas.

¡Qué fuerte! Tengo muchísimas ganas de subirme al escenario y disfrutar con toda esa gente.

Y al final, ¿qué sensación quiere que tenga el público cuando usted acabe de cantar?

Desde pequeña me pasaba y no entendía por qué me ocurría que al término de una canción me quedaba como sin aire, me emocionaba, se me ponía la piel de gallina y tenía ganas de llorar. No sabía que era la emoción, porque no entendía por qué tenía ganas de llorar si no estaba triste. En este caso, no quiero que la gente llore, evidentemente, sino que se emocione y disfrute.

Es referente para un montón de jóvenes. ¿Qué tienen que hacer para ser como usted?

¡Ay, no sé! Yo soy yo sin pensarlo (afirma con rubor). Vengo desde abajo. La clave es ser muy trabajadora y positiva; positividad a tope.

¿Le da miedo que la fama le cambie su personalidad?

Para nada, no va a ocurrir. Yo soy así. Tengo 30 años, no creo que me pase, soy muy fiel a mis principios. Sigo siendo la niña pequeña que se emociona con todo y siempre positiva. No cambias radicalmente, pero sí que aprendes cosas y maduras, pero voy a seguir siendo yo.

¿Va a lucir alguna fantasía carnavalera en su actuación en la gala?

Estoy en las manos de Leo Martínez y solo voy a decir eso.

Los compañeros de su equipo han publicado fotografías en Anaga. ¿Ha visitado las playas?

Llegamos el martes y el miércoles nos escapamos un poquito a la playa de LasGaviotas, a recoger energía y fuerzas.

¿Y qué tal el encuentro con la naturaleza de Tenerife?

Es increíble. Me parece tan especial que parece que estoy en un plató de televisión. Es increíble.

¿Ya estuvo en Tenerife en otra ocasión?

Sí, no recuerdo con qué musical, pero ya actué en Tenerife.

También participó en la gala drag de Las Palmas de Gran Canaria.

Fue una experiencia muy buena y en un ambiente muy festivo.

Aunque es prematura la pregunta, ¿percibe alguna diferencia entre la gala drag y la de la reina de Santa Cruz?

Sí, pero porque son diferentes. Una cosa es la gala de elección de la reina de Santa Cruz de Tenerife y otra la gala drag de Las Palmas de GranCanaria. Para empezar, son cosas diferentes y por eso se perciben vibraciones diferentes.

¿Para cuándo la participación de Chanel en el Carnaval de Santa Cruz en la calle?

(Se ríe). Tendría que disfrazarme ahora mismo, pero me encanta la fiesta en la calle y el Carnaval.

¿Es asumible el precio de la fama ahora mismo?

Soy una mujer que vive el presente y ahora mismo estoy disfrutando de esta situación, que aprovecho para vivir y aprender, y lo que depare el futuro, bienvenido sea. No le tengo miedo. Estoy abierta a navegar en él.

Una cantante con tanta repercusión mediática como usted, ¿ha tenido tiempo para llamar a casa para decirle que va a salir en la gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Me da vergüenza que me diga ese enunciado de la pregunta. Obviamente, he llamado para decirlo, porque estoy muy conectada a todos los míos; ellos están al tanto de todo.

¿La gala de esta noche será un buen espectáculo?

Sí, cien por cien.