Sánchez elude la crisis migratoria canaria como prioridad de su programa

Pedro Sánchez eludió este miércoles en su discurso de investidura en el Congreso cualquier referencia a la crisis migratoria en Canarias y no contempló este fenómeno como una de las prioridades de su programa de gobierno. El candidato a la reelección como presidente del Gobierno de España solo mencionó el fenómeno migratorio para asegurar que espera que antes de final de año se cierre el Pacto de Migración y Asilo de la UE, pero no hizo referencia ni una sola vez a la situación de emergencia humanitaria a consecuencia de la llegada masiva de migrantes de origen africano a las costas canarias, algo que fue criticado por la diputada de CC, Cristina Valido, por los representantes isleños del PP en la Cámara baja, e incluso por la diputada canaria de Podemos, Noemí Santana.

Sánchez había desgranado, en sus casi dos horas de intervención, en la defensa de su candidatura a la investidura los ocho ejes de su programa de gobierno, todos ellos calcados a los expresados en el pacto alcanzado con Sumar para la formación de un Ejecutivo de coalición progresista, pero al igual que ocurre con ese documento del PSOE y de la plataforma de izquierdas liderada por Yolanda Díaz, la cuestión migratoria o cualquier medida para afrontarla no mereció referencia alguna.

“Si hay algo importante que ocurre en el Estado español eso es una emergencia humanitaria como la que vivimos en Canarias, con muertes en nuestro mar, con problemas para atender los recursos, con más de 5.000 menores esperando la solidaridad de otros territorios europeos”, se lamentó Valido. Según ella “uno de los retos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno es sin duda esa crisis humanitaria y he echado de menos que en un discurso tan largo el candidato dedicara algún minuto a la grave crisis humanitaria y migratoria que vive Canarias”.

El reproche de la diputada nacionalista lo reprodujeron otros representantes canarios en el Congreso: “No se ha hablado nada de la crisis migratoria, en la que Pedro Sánchez nos ha fallado y es evidente que lo que nos está pasando es porque él lleva cuatro años gobernando y no ha hecho nada para corregirlo”, afirmó la diputada del PP por Las Palmas, Jimena Delgado. “Es muy difícil creer a un presidente que miente constantemente”, resaltó. Pero las críticas llegaron incluso desde las filas de su aliado y socio político, la confluencia Sumar. Noemí Santana, aseguró en este sentido que “me hubiera gustado que hablara más del reto migratorio, que es algo fundamental”, aunque no se mostró sorprendida por ello porque “es un tema que ya se quedó fuera del pacto de gobierno entre el PSOE y Sumar”. “No entendemos que no se haya hecho más hincapié en el discurso de investidura y esperamos que se desarrolle en próximas intervenciones”, añadió la diputada de Podemos antes de recordar que “afortunadamente en algunos pactos para la investidura se ha puesto sobre la mesa algunas soluciones como el reparto solidario de menores no acompañados”, en referencia al punto del pacto entre CC y el PSOE para llevar a cabo una reforma legislativa para que la acogida y tutela de menores migrantes no acompañados no sea responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas a las que llegan. Los socialistas canarios en el Congreso también dan por hecho que Sánchez abordará esta cuestión en su réplica mañana jueves a la intervención de Valido durante la segunda sesión de la investidura. “Entiendo que este es un discurso inicial donde el presidente ha establecido cuáles son los ejes fundamentales del próximo gobierno de progreso. A partir de la réplica a los diferentes grupos hablará de las singularidades de cada uno de los territorios y también de Canarias”, aseguró la diputada del PSOE por Las Palmas, Dolores Corujo.

Sánchez, de hecho, no mencionó aspectos de sus pactos con los diferentes grupos parlamentarios que le apoyarán a la investidura salvo el que haca referencia a la amnistía pactada con Junts per Cataluña (JxC) y ERC. Sin embargo, sí se refirió a la agenda canaria pactada con CC y al acuerdo firmado entre el PSOE y los nacionalistas canarios para reprocharle al PP su distinta “vara de medir” en relación con los acuerdos de índole territorial que se alcanza con otras formaciones políticas. En referencia al acuerdo que CC había alcanzado con los populares para el apoyo de la formación canaria a la investidura frustrada de Alberto Núñez Feijóo del pasado mes de septiembre, Sánchez afirmó que “si el PP pacta la agenda canaria con CC es por el bien de España, si lo hace el PSOE es una traición a España”. Desde la formación nacionalista y desde las filas socialistas se espera que Sánchez se extienda mañana sobre su interpretación de los acuerdos entre ambas formaciones sobre la agenda canaria y compromiso con ellos.

Financiación y deuda

El candidato a la investidura sí mencionó como una de las prioridades de su gobierno un tema incluido en el pacto entre CC y el PSOE como es la política territorial y en concreto la reforma del sistema de financiación autonómica. Sánchez aseguró que “vamos a impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos económicos que necesitan las comunidades autónomas basándonos en los principios de la equidad, la autonómica financiera y la corresponsabilidad fiscal”, reprochando a Feijóo en este sentido que “no deja de ser curioso que gobiernos autonómicos del PP con Vox bajen los impuestos a los más ricos y luego pidan más recursos al Estado”. Se refirió también a algo que preocupa al Gobierno de Canarias como es la condonación de parte de la deuda a Cataluña por valor de 15.000 millones, asegurando al respecto que el nuevo Ejecutivo “seguirá por la senda de responsabilidad fiscal y de solidaridad y asumirá parte de la deuda de las comunidades autónomas que contrajeron durante la etapa del Gobierno del PP”.

Sánchez confirmó que “esta medida será aplicable y extensible a todas las comunidades autónomas con independencia de su color político y de que estén acogidas o no al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)”, lo que permitirá “financiarnos a costes más reducidos y aliviar la factura de intereses que tienen muchas comunidades y va a ayudar a mantener unos servicios públicos de calidad”. Según explicó el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, que asiste estos días a la sesión de investidura, esta medida supone que Canarias se beneficiará de esa condonación de deuda incluso en la parte de la misma que no está sujeta al FLA, sino también a la contraída con entidades financieras. “Será una cantidad superior a la resultante del 20 % aplicable al FLA”, de 259 millones, explicó Torres.

“La España del siglo XXI es una España plural que entiende las realidades de todos los territorios y hoy esta España está menos fragmentada y menos rota que en octubre de 2017 Ángel Víctor Torres - Secretario general del PSOE en Canarias

El líder de los socialistas canarios calificó ayer la intervención del candidato a la investidura como “un discurso tranquilo y sosegado con un mensaje claro de bajar la diapasón de la crispación y ha puesto sobre la mesa los dos modelos que tenemos para nuestro país, el del gobierno progresista que representa Pedro Sánchez, frente el otro modelo que es el que vemos en el que gobiernan el PP y Vox que es el de eliminar derechos”. En referencia al hecho de que el candidato a la presidencia no sea el que ganó las elecciones, recordó que “las reglas parlamentarias hay que acatarlas”, así como el hecho de que él mismo ganó las elecciones autonómicas en Canarias sin poder formar gobierno por el pacto entre CC y el PP, sin que por ello este “pidiendo nuevas elecciones” como hace Feijóo.

Tras asegurar que “desde Canarias también hemos hecho nuestro trabajo para incorporar a CC a los apoyos a la investidura”, Torres expresó su apuesta por “la convivencia entre los territorios”. “La España del siglo XXI es una España plural que entiende las realidades de todos los territorios y hoy esta España está menos fragmentada y menos rota que en octubre de 2017. Quiero caminar en convivencia, mirar hacia el futuro y superar todo lo que supuso la quiebra en nuestro país”, resaltó el ex presidente de Canarias.