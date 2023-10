La investidura de Sánchez marcará las relaciones entre los partidos en las Islas

Todas las miradas de la política española están centradas en el proceso de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso tras el encargo recibido por parte del Rey el pasado martes, una vez fracasada la que protagonizá la semana anterior el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pero la dinámica de la negociación que acaba de abrirse para la posible reelección del actual presidente en funciones y sus posibles resultados van a marcar la política canaria y las relaciones entre los tres grandes partidos de las Islas, PSOE, CC y PP, según reconocen dirigentes de todos ellos. La posibilidad de que los nacionalistas canarios liderados por Fernando Clavijo puedan alcanzar un acuerdo con el PSOE para apoyar que Sánchez forme gobierno y se mantenga en La Moncloa podría distorsionar por completo el escenario regional surgido de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, tanto respecto a las relaciones entre los dos socios de Gobierno, CC y PP, como el papel de oposición que podría jugar el PSOE.

Esa posibilidad está por ahora bastante lejana a juzgar por los pasos que se están dando en estos primeros días desde que Sánchez es el candidato oficial a la investidura, pero se mantiene en el horizonte a la espera de que el PSOE estatal convoque a CC para iniciar negociaciones y se aclare el marco del acuerdo que le ofrece para lograr el voto de su única diputada en el Congreso, Cristina Valido. La clave de estas negociaciones la constituye el hecho de que el voto de la diputada tinerfeña podría ser determinante para investir a Sánchez y de paso evitar nuevas elecciones, razón por la que los socialistas y el propio Sánchez quieren volcarse en convencer a CC para que se sume al previsible mayoría en la Cámara.

En los últimos días el voto de Valido ha perdido valor tras el anuncio de Junts de que su posición en la investidura no será de abstención sino a favor o en contra de la misma en función de si alcanza o no un acuerdo con el PSOE, pero los socialistas mantienen el interés hacia los nacionalistas canarios. Y no solo para la investidura, sino especialmente para el resto de la legislatura ante las previsibles dificultades que tendrá en muchas votaciones el hipotético futuro gobierno para sacar adelante sus proyectos legislativos.

CC mantiene como eje central de su estrategia la demanda de la agenda canaria que ya pactó con Feijóo para darle su apoyo en su fracasado intento de la semana pasada, pero condiciona todo el proceso a conocer qué otro tipo de acuerdos cierra el PSOE con el resto de los grupos y en especial con los independentistas catalanes de Junts y ERC. El elemento central de esa encrucijada es la amnistía que se está negociando para los encausados por el procés a la que CC se opone con firmeza y que podría constituir una línea roja para el apoyo a Sánchez dependiendo de sus términos, aunque hay distintas posiciones en el seno de la formación respecto al peso que ese asunto debe tener en la negociación y en la decisión final.

La otra cuestión que examinará CC para decidir su voto es la política territorial que se deriva de los acuerdos entre el PSOE y los partidos vascos y catalanes. CC teme medidas para sus comunidades de referencia que distorsionen el modelo territorial y que pudieran afectar negativamente a Canarias. En particular teme una condonación de la deuda a Cataluña por valor de 70.000 millones, una medida que «dejaría a los canarios con cara de tontos», según afirmó Clavijo esta semana ‘de gira’ por Madrid para trasladar mensajes en los prolegómenos de este proceso negociador. El líder de CC recuerda en este sentido que Canarias es la comunidad que históricamente menos deuda ha tenido, con muchos ejercicios con superávit en sus cuentas, y que esa condonación de deuda a Cataluña sería inasumible.

Difícil equilibrio para el PP

Pero si analizados todos los pros y contras CC decidiera finalmente cerrar un acuerdo para apoyar a Sánchez, sobre todo si como parece claro habrá algún tipo de medidas de gracia para Carles Puigdemont y el resto de independentistas encausados, o incluso pactando con el PSOE una abstención que dejara abierta las puertas a un amplia colaboración en el Congreso a lo largo de la legislatura, sus efectos sobre la política canaria podrían ser determinantes. Tanto en el ámbito del gobierno regional, como en el de la oposición. En el primero de los casos, aunque formalmente el acuerdo de gobernabilidad entre CC y PP no afecta a las posiciones de los nacionalistas en Madrid, un entente entre los nacionalistas y Sánchez en el Congreso abriría una brecha importante sobre todo teniendo en cuenta el tipo de oposición frontal y a cara de perro que Feijóo está preparando contra el previsible nuevo Gobierno progresista.

Fuentes populares reconocen en este sentido que muchos de los debates en la política estatal en los que CC se alíe con el PSOE repercutirán de una u otra forma en la política autonómica y pueden sembrar la desconfianza entre Clavijo y el presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez. «Compatibilizar el pacto regional con las críticas al Gobierno de Sánchez desde las Islas en cuestiones como presupuestos e inversiones, política migratoria, incumplimiento del REF o política energética será más difícil si CC está apoyando al Gobierno al Gobierno en Madrid, y más si previamente hay amnistía a Puigdemont», señalan desde el PP. Recuerdan en este sentido cómo ya se vivió una ruptura del gobierno regional entre CC y el PP en 2010 cuando los nacionalistas apoyaron los presupuestos del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ese año, en plena crisis económica.

PSOE: oposición controlada

También en el PSOE canario un hipotético entendimiento de CC con Sánchez tendría consecuencias que afectaría a su estrategia de oposición en Canarias, que podría quedar parcialmente desactivada en aquellos aspectos de la gestión que estén ligadas a las políticas estatales. La dinámica de los socialistas canarios pasaría a estar probablemente mucho más controlada desde Ferraz y Moncloa si CC vota los presupuestos estatales o apoya en el Congreso leyes o medidas para cuya aprobación el voto de Valido podría ser determinante. El papel de Ángel Víctor Torres quedaría muy condicionado a todo este escenario y podría ser una de las razones por las que Sánchez valoraría nombrarlo ministro de su próximo Ejecutivo.

Desde que Junts ha liberado a CC de ser el fiel de la balanza para una investidura o la repetición electoral, la formación canaria, que ahora apela de forma más insistente a la «legalidad» y «constitucionalidad» de cualquier medida que se ponga sobre la mesa en los pactos con los grupos parlamentarios como condición a su apoyo a Sánchez, parece más inclinada hacia la abstención. Una posición que le permite seguir en el escaparate de futuros acuerdos en el Congreso que garanticen la gobernabilidad a cambio de determinadas medidas para las Islas. Es el escenario que desearía también el PSOE canario y que el PP de las Islas vería como mal menor para mantener la paz en el pacto regional con los nacionalistas.