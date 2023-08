El Gobierno canario alerta: «lo peor está por llegar» en la ruta migratoria

Lo peor está por llegar. El Gobierno canario alerta sobre la oleada que se avecina en los próximos meses en la ruta migratoria hacia las Islas, hasta tal punto que se pueden superar los registros históricos de llegadas de pateras y cayucos procedentes de la costa africana. El Ejecutivo ha enviado cartas urgentes a los ministros de Asuntos Exteriores, Interior y Migraciones instándoles a convocar reuniones con la Comunidad Autónoma para hacer frente a un escenario que puede ser «dramático» y «muy grave». El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, critica que «los cayucos llegan diariamente y la presión es máxima, este problema no puede esperar a la conformación del nuevo Gobierno central».

El primer Consejo de Gobierno a la vuelta del verano abre el curso político poniendo sobre la mesa las cifras de llegada de migrantes irregulares y de menores, cantidades que se incrementan cada día que pasa. Según los números que maneja el Ejecutivo, en este mes de agosto a punto de finalizar han alcanzado las costas canarias 2.692 migrantes, el doble que en el mismo mes del año pasado, con 1.075 llegadas. Sin embargo, a las buenas condiciones climatológicas del mar en los meses de verano y octubre se unen una serie de factores que inciden en la crisis que se vive en el continente africano. Cabello recordó la inestabilidad política de Senegal, la situación cada vez más grave que existe en el Sahel y la hambruna que se extiende por esta zona por los conflictos bélicos, los efectos de la sequía y el cambio climático y la guerra en Ucrania.

«Las ONG que trabajan sobre el terreno en origen nos trasladan su preocupación ante una nueva oleada muy preocupante porque se utilizan todas las vías posibles para llegar a Canarias», alertó el portavoz del Ejecutivo, que exigió una respuesta urgente a los ministerios con competencias en esta materia «porque lo peor está por llegar».

Desde que se inició este nuevo mandato el Gobierno no ha dejado de advertir al Ejecutivo central sobre el incremento incesante de embarcaciones irregulares que llegan a las Islas y los problemas que se acumulan en África, sobre todo en la zona del Sahel. «La realidad es que avisamos, las llegadas se incrementan pero los ministerios no dan respuesta a nuestras peticiones, estamos ante la incertidumbre de lo que puede venir porque nos adelantan que la situación es complicada», añadió el portavoz.

Además de solicitar reuniones urgentes con los ministros José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Escrivá, el Ejecutivo también pondrá en marcha una mesa de trabajo con la Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiados (CEAR) y los cabildos, a través de la Fecai, para realizar un diagnóstico de la situación a la que se enfrenta Canarias. «Todos los informes y los análisis apoyan este temor. Las ONG que trabajan en la zona advierten que la situación es muy preocupante y, en estos momentos, no pueden prever el alcance de la crisis a partir de septiembre», añade el Ejecutivo. El hecho de que el Ejecutivo central esté en funciones «no es excusa» para que «reaccione de inmediato para evitar otra crisis migratoria en el Archipiélago, debe asumir su responsabilidad y dejar de mirar para otro lado».

Insuficiencia de medios

No solo se trata de abordar este fenómeno en los países de origen, sino también disponer de medios y recursos adecuados para atender a los migrantes. El Gabinete autonómico denuncia que las deficiencias de medios son especialmente graves en El Hierro y en La Gomera, sin que el Gobierno central haya puesto en marcha medidas para paliarlas. El Hierro es la isla que ha tenido en agosto una mayor presión migratoria: casi 1.000 personas, seguida de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. De hecho, este mes ha llegado a El Hierro el 38% del total de personas migrantes. Sin embargo, la isla cuenta solo con dos centros de acogida donde los adultos y menores deben esperar hacinados hasta ser derivados a otras islas.

En el caso de La Gomera, «el Estado no ha habilitado ningún espacio para atender a las personas migrantes. Esa inadmisible falta de medios provocó que un grupo de personas sufriera este mes 24 horas de espera en una caseta en el mismo puerto de la isla», denuncian desde la Comunidad Autónoma.

Pero si la llegada de migrantes es cada vez más preocupante, el flujo de menores migrantes está saturando los servicios y recursos de los que dispone la Comunidad Autónoma y los cabildos para atenderlos. De nuevo echando mano de los datos, Alfonso Cabello tildó de «dramática» tanto la llegada de niños y jóvenes a las Islas en embarcaciones precarias como la realidad a la que se tiene que enfrentar el Gobierno canario y los cabildos ante la inacción del Estado y del resto de las comunidades autónomas al no respetarse el principio de solidaridad.

En este año han llegado a las Islas 1.598 menores, cifra que se incrementa a diario con cada patera, cayuco o neumática que arriba a las aguas canarias, entre ellos los más de 100 de esta última semana. En total unos 3.000 menores son atendidos en los distintos recursos puestos a disposición por el Ejecutivo y por los cabildos en cada isla. Por contra, las derivaciones de menores a otras comunidades son prácticamente inexistentes pese a los compromisos políticos adquiridos por el Gobierno central. Según Cabello, en 2022 solo se produjeron 17 derivaciones «cuando se acordó que iban a ser 340», mientras que para este año se acordó 342 y hasta el momento no se ha derivado a ningún menor. En dos años y medio solo se han traslado a doce comunidades autónomas 346 menores. Por ello el portavoz del Ejecutivo cuestionó que Canarias «no se puede permitir el abandono por parte del Gobierno del Estado en esta materia».

El Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo reitera que siguen sin cumplirse los compromisos asumidos en la Conferencia Sectorial para derivar menores a otras comunidades. Por ello la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha instado en una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, a buscar soluciones urgentes de reparto solidario en la atención de menores extranjeros no acompañados en las distintas comunidades autónomas.

En este sentido, Canarias contará con tres nuevos centros para acoger a menores migrantes no acompañados. Dos de estos recursos estarán en Tenerife y otro en El Hierro. Con la apertura de estos tres nuevos recursos, las Islas contarán con un total de 42 centros gestionados por la Comunidad Autónoma, a los que hay que sumar los que dependen de los cabildos insulares. Por islas, Gran Canaria es la que cuenta con más dispositivos autonómicos (22). Le siguen Tenerife (15), Fuerteventura (3) y El Hierro (2), mientras que La Gomera no tiene ninguno. La mayor parte de los rescates de niños y adolescentes han tenido lugar en los meses de verano. Junio fue el mes con más llegadas de menores no acompañados (405), seguido de julio (228). En lo que va de agosto, han sobrevivido a la ruta atlántica 194 menores.