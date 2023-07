Ramírez: «Alba prostituyó la causa y dejé SIC con toda la deuda liquidada»

Cuatro horas y 36 minutos de lucha extrema con la mediación de Miguel Ángel Parramón. El peaje moral y penal de las horas extras. La penúltima sesión del juicio del año escenificó la firme proclamación de inocencia de Miguel Ángel Ramírez Alonso, exadministrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC). «La causa la prostituye el juez Alba, que tenía otro interés ya que se puso a investigar a Carlos Sosa. Ustedes tienen y han tenido toda la información pertinente [detalló el empresario a las preguntas de la fiscal Evangelina Ríos]. La grabación que yo presenté acredita que toda la investigación les importa un pito (...) He cumplido con la Seguridad Social y he pagado todas las horas extras en tiempo y forma como acredita el convenio. Todo lo demás es mentira y patrañas. SIC sería en la actualidad la primera empresa de España del sector de la seguridad. El sindicato USO quería que SIC no creciese más y al final, lo logró», valoró Ramírez.

El presidente de la UD Las Palmas aclaró que desde finales de 2011, Héctor de Armas era el único administrador con capacidad de toma de decisiones. Agregó que bajo su mandato, todo estaba al día. «La deuda de 11,5 millones está pagada, lo acredita el Juzgado de Instrucción número 8 el día 1 de septiembre de 2009. SIC ha liquidado 17 millones, fragmentando así: tres millones en cash y 13,8 millones a la Seguridad Social. SIC no debe un euro a nadie, ni a la Hacienda Pública, ni a la Seguridad Social, ni a un empleado». Desechó que se abonasen horas extras como dietas para defraudar a Hacienda. Sobre su vínculo con SIC, insistió que era inexistente en un tramo crucial de la investigación del proceso y responsabilizó a Héctor de Armas. «En agosto de 2012 ceso en SIC y desde 2011 no tengo firma; no tenía capacidad para realizar movimientos bancarios (...) Tenían prohibido darme ningún tipo de información, nunca me podía comunicar con ellos y jamás establecí comunicación alguna», incidió Ramírez. La empresa acabó saltando por los aires. Culpó a su exsocio De Armas de la desaparición de 600.000 euros. «Existe una demanda de los responsables cámara acorazada ya que cogió dinero, unos 600.000 euros». En relación a la venta de la empresa, recordó que De Armas «tenía un plan estratégico para salvarla». Rechazó que bajo su mandato, se hiciesen más horas de las marcadas por el convenio. «Son 80 horas al año, al menos hablo de mi etapa, luego si se aplicaron modificaciones, lo desconozco». De Armas culpa al presidente de la UD: «Pagar las horas extras como dietas va en su ADN» Con un importante volumen de documentación, se mostró enérgico. «Llevo diez años esperando este momento; todo es un atropello. Estábamos en regla con la Seguridad Social. Yo no soy Superman, ya con el fútbol tengo bastante. La Seguridad Social reconoció que no son horas extras, pero siguen y siguen con lo mismo», reiteró el empresario y presidente de la UD. Hay un documento que acredita que De Armas se hizo cargo de la empresa desde 2011, a pesar de no contar con el visto bueno de su anterior abogado. Héctor de Armas, al que se acusa de cometer presuntamente tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social, lo que conforma una pena de 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa, atacó con crudeza a Ramírez en el caso SIC. «En todo el grupo empresarial Sinergia, Marsegur, Ralons... se seguía el mismo procedimiento. Había dos pagos mensuales: nómina y dietas. El concepto dietas incluía las horas extras y una gratificación a aquellas persona que debían serlo, las que formaban parte de su Guardia Suiza (...) Ramírez daba las órdenes, directa y expresamente y ya tenían Freemática [sistema informático] antes de que llegase como primer administrador. Eso pasa a finales de 2011 y fui el administrador tras salir de un infarto (...) Me duele humanamente todo lo que hemos escuchado hoy [ayer para el lector] aquí, verlo sin dolerle un músculo de la cara con lo que miente aquí. Nada perfectamente en la indefinición y se construye la verdad, que se acaba creyendo». Causa archivada De Armas reconoce que firmó el documento clave en el caso SIC que le convierte en el único y gran responsable de lo acontecido desde 2011. «Forma parte de mi ingenuidad. La redacción fue del abogado Sergio Armario, que no tardó ni dos meses para irse a Ralons». Y remate con un «pagar las horas extras como dietas estaba en el ADN de SIC con Ramírez al mando». Aclaró que lo del robo de 600.000 euros «está archivado» y prosigue que «adquirí 70.000 para pagar a los trabajadores de la empresa, en una época convulsa, ante las penalidades que sufrían. Mientras ellos se gastaban dinerales en joyas». Hoy, desde las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, novena y última jornada del juicio.