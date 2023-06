Sumar toma las riendas de la campaña electoral de Noemí Santana para el 23-J

Noemí Santana es una de las cinco dirigentes regionales de Podemos que la líder del Movimiento Sumar, Yolanda Díaz, permitió que encabezara alguna de las listas electorales de la nueva formación de cara a las generales del 23-J. Las otras cuatro lideran las planchas de Navarra, Guipuzcoa, Álava y Murcia. En total, solo quince candidatos de Podemos están colocados en puestos que tienen la elección teóricamente asegurada, aunque este no es el caso de Santana. La ex consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias es la cabeza de lista por la provincia de Las Palmas, pero el partido de Díaz está tomando medidas que restringen la capacidad de movimiento e iniciativa de la formación morada en esta circunscripción electoral. De entrada, Sumar forzó la inclusión como número dos de la lista a una de sus representantes en Madrid, Getsemaní de Marcos, que aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria fue directora del departamento de Cultura durante el mandato de Manuela Carmena en el ayuntamiento de la capital del Estado la antepasada legislatura municipal. Ahora, Sumar ha dado una vuelta de tuerca más y coloca a Javier Castilla, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias pero de esa adscripción política, como jefe de campaña de la candidata de Podemos en Las Palmas.

La estrategia de Sumar y sus confluencias canarias de cara al 23-J pasa por constituir sendos equipos de campaña para cada una de las provincias. En el caso de Santa Cruz de Tenerife será Alberto Bueno, un representante de Drago, la formación liderada por Alberto Rodríguez, a su vez cabeza de cartel por esa provincia. Es una de las de las decisiones que se tomó el lunes en una reunión de coordinación de Sumar y todas las formaciones aliadas que concurren conjuntamente a las generales. Los contactos entre todas la confluencias se sucederán en los próximos días con la intención de tener toda la maquinaria preparada para cuando en la madrugada del próximo día 7 dé inicio de manera oficial la campaña electoral.

La coordinadora autonómica de Podemos Canarias, Laura Fuentes, señala en este sentido que los comités electorales por cada una de las provincias estará integrado por personas de todas las formaciones que se han integrado en la coalición electoral, es decir, además de la propia formación de Yolanda Díaz, Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria (IUC), Drago y Equo. Destaca que en cada uno de los comités están integrados los tres primeros candidatos al Congreso, lo que supone que Podemos Canarias tiene a dos personas en el comité de Las Palmas, la propia Noemí Santana como cabeza de lista, y la persona representante de la dirección regional del partido. “Hay buena predisposición para trabajar juntas por parte de todas”, asegura Fuentes, quien señala que esa mecánica garantiza una perfecta coordinación entre Podemos y Drago, siempre en el marco de la confluencia conjunta en Sumar, para los mensajes y las estrategias electorales.

Una de las preocupaciones de la formación morada, y por ende de sus socios de Sumar, es la movilización de sus bases para el 23-J tras el batacazo que sufrieron en las elecciones autonómicas y locales del 28-M, en las que en Canarias se quedaron fuera del Parlamento regional y de la mayoría de las instituciones importantes de las Islas. El objetivo es superar el desánimo que invadió a gran parte de dirigentes y militante tras esa jornada, incrementado posteriormente durante las duras negociaciones con Sumar para la elaboración de las listas al Congreso y al Senado, proceso que concluyó con la no incorporación a las planchas de Irene Montero, ministra de Igualdad y unos de los referentes del partido, además de otros destacados dirigentes estatales.

Noemí Santana: “somos muy conscientes del reto que tenemos por delante, hemos sido responsables y vamos a seguir siéndolo”

La cabeza de cartel por Las Palmas, Noemí Santana, reconoce a este respecto que “nos estamos movilizando a pesar de las circunstancias”. “Lo cierto es que la convocatoria electoral nos sorprendió aún metidos en el análisis de los resultados del 28-M. Había mucha gente impactada por los sucedido y luego con las negociaciones entre Sumar y Podemos, que fueron duras y en las que compañeras fueron muy generosas dando pasos a un lado, está claro que a mucha militancia de Podemos no le ilusionó”, afirma Santana. En todo caso, insiste en que pese a todo “somos muy conscientes del reto que tenemos por delante, hemos sido responsables y vamos a seguir siéndolo y vamos a poner todo de nuestra parte para que las cosas salga bien”.

Actos conjuntos

Respecto al hecho de que la número dos de la lista por Las Palmas sea un persona no residente en la provincia, Santana se limita a señalar que fue una “decisión de Sumar en el marco de la confección de listas”, y que “cada organización ha buscado los perfiles que les han parecido convenientes”. En todo caso, asegura que Getsemaní de Marcos sí que tiene “vínculos con Canarias, porque se crió aquí” y que aunque “lleva mucho tiempo fuera, no es nadie que no conozca el Archipiélago”. “Todo lo que me ha llegado de ella es positivo y bueno y vamos a trabajar codo con codo”, afirma. También hay voluntad por parte de los coordinadores de campaña de ambas circunscripciones canarias de trabajar conjuntamente y que tanto Santana como el cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, compartan algún actos “para demostrar unidad”.

Santana: "Con Drago tenemos claro que estamos todos a una y con la voluntad de superar la situación que se produjo en las elecciones autonómicas"

De entrada, desde ambas candidaturas han solicitado la presencia de la propia Yolanda Díaz, líder de Sumar y candidata a la Presidencia del Gobierno, en actos tanto de Gran Canaria como de Tenerife, con la probable presencia en ellos de Santana y Rodríguez. Pero el calendario y participación de Díaz aún está por cerrar. En Podemos también cuentan con su líder estatal, Ione Belarra, para algún acto en la capital grancanaria. “Vamos a trabajar conjuntamente con los candidatos de la otra provincia, que para eso somos una confluencia, aunque todavía no se ha materializado como se va a hacer. Tenemos claro que estamos todos a una y con la voluntad de superar la situación que se produjo en las elecciones autonómicas, porque si hubiéramos tenido esa visión y altura de miras que ahora pretendemos probablemente tendríamos un escenario bastante diferente del que es”, asegura Santana, quien asegura no tener ninguna duda de que Sumar logrará representación en el Congreso en ambas provincias canarias.