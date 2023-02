El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que la privatización de las torres de control de los dos aeropuertos de Tenerife y el de Gran Canaria, que prepara el Gobierno central, supone un "atropello" al Estatuto de Autonomía.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los disputados autonómicos Rosa Dávila y Pablo Rodríguez, ha señalado que su grupo va a plantear varias iniciativas políticas y no descarta, incluso, acudir a los tribunales de justicia.

Clavijo ha tildado de "grave" que se vulnere el artículo 161 del Estatuto que regula la competencia de Canarias sobre los puertos y los aeropuertos y ha cargado contra el "silencio" del presidente de canario, Ángel Víctor Torres, y los cabildos de las islas capitalinas.

Ha indicado que el control aéreo es un "servicio imprescindible" para el turismo y ahora, el Ejecutivo central quiere "hacer caja" y que pase a "manos privadas" ante un presidente canario "obediente" que no ha dado la voz de "alarma" ni defendido a los trabajadores públicos.

En esa línea ha cuestionado la "voracidad" del Gobierno central a costa del tráfico aéreo en las islas y se pregunta si Torres, más sus socios de gobierno Román Rodríguez (NC) y Noemí Santana (Sí Podemos), "van a seguir permitiendo que el fuero sea pisoteado". "Canarias se tiene que negar", ha destacado.

Dávila ha criticado el "ataque directo" del Gobierno central a un "servicio esencial" para el archipiélago y en medio de la "ceguera absoluta" del Ejecutivo regional, que asiste con su "complicidad" ante la acción "subastera de Pedro Sánchez" para vender los aeropuertos canarios "al mejor postor".

Ha insistido en que es "impresentable" que el control aéreo "quede en manos privadas" y exigido a Torres que no sea "timorato". "Con estas cosas no se puede jugar, no vamos a ser moneda de cambio para desguazar los aeropuertos", ha apuntado.

Rodríguez, por su parte, ha alertado de que donde ha habido privatización de los servicios de control aéreo "se ha perdido calidad", algo que es "perjudicial" para el turismo, al tiempo que no entiende que desde el Gobierno regional prefieran "estar callados" ante este "atropello".

Asimismo, ha dicho que no le "sorprende" que Aena tome decisiones "a espaldas de los canarios", dado que lo hace de forma continua con "inversiones ridículas" y pese a que la red canaria es de las que más beneficios aporta al gestor aeroportuario.