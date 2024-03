"Ni la comida viene en lata ni los camareros vuelan", la curiosa reivindicación de dos restaurantes canarios

💢Hay mucha ignorancia en general por la poca existencia de guachinches tradicionales en la actualidad. Muchos piensan que es por la aparición de los guachinches modernos y no es así.😉 Los guachinches tradicionales hoy en día como este les cuesta cada vez más subsistir, por la cantidad de impuestos y requisitos que les ponen para poder abrir que puertas. Desde controles sanitarios, hasta tener todo en regla en cuestión de riesgos laborales, cosas que antaño no les hacía falta. Abrían sus puertas sin dichos controles incluso te atendía la familia sin estar dada de alta. Por estas razones y algunas más 😏 los guachinches tradicionales ya no abren sus puertas. Para subsistir tendrían que poner más platos en su carta como así sucede hoy en día en muchos de ellos, entre cosas. 👉Dejemos de hablar sin saber, hablar sin información y sobre todo publicar cosas para que nos den un par de like.✌🏽 Este en cuestión Abrió el 5 de marzo y cerrarán sus puertas el 4 de julio salvo quedarse sin existencias. El vino tinto de cosecha propia y también venden vino blanco seco elaborado por ellos Pedimos: ✅Habichuelas con huevos ✅2 Medias de Croquetas ✅1 y media de ropa vieja ✅5 costillas a la brasa (las venden por unidad) ✅Bandeja papas ✅Plato de papas ✅1 litro vino ✅ 2 botellas de agua 👉Aquí si te dan la cuenta en un papel. En total pagamos 42,50€, nos pareció muy barato No tienen postre 👌 🅿️Tiene aparcamiento, pero si no vas temprano es bastante complicado, la calle de acceso es bastante estrecha y no caben dos coches en algunas partes del tramo ♿️ Tiene acceso para silla de rueda porque tiene rampa, aunque tener en cuenta que la entrada está en una pendiente 💳 Dispone de datáfono El lugar es muy familiar, a destacar la atención al público que es estupenda👌 📍Cam. Montijos N15 La Orotava ☎️656 19 81 54 🔐Guarda este video para a cuando quieras visitar un guachinche tradicional. Guachinche el Timplillo🪕 . . #guachinche #guachinchestenerife #islascanarias #tenerife #comidacanaria #gastrocanarias #guachincheeltimplillo