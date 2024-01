Si hay algo que le molesta sobre manera a un canario es que la gente no respete los lugares tan especiales con los que cuentan las islas. Cada isla tiene zonas tan impresionantes que el hecho de que alguien las visite y no las trate con el cuidado que merecen genera mucha repulsa entre la población.

En este caso ha sido el Teide el protagonista de una situación que ha enfadado a muchos en las redes sociales. Varios corredores subieron un vídeo en el Parque Nacional del Teide en el que se veía como se saltaban la ruta obligatoria, entrando en áreas protegidas y prohibidas para dicha práctica.

La administración del Parque Nacional del Teide enfatiza la importancia de respetar las rutas y senderos autorizados para la práctica deportiva, especialmente el running, que está permitido únicamente en las áreas designadas. El reglamento del parque establece una lista de actividades deportivas autorizadas, consideradas compatibles con las necesidades de conservación.

Diferentes sanciones

El senderismo a través de la red de senderos se promueve como una forma segura y sostenible de disfrutar y descubrir la naturaleza a pie en este entorno único. Sin embargo, la denuncia recibida señala que los corredores en cuestión estaban fuera del sendero, infringiendo las normativas establecidas para la conservación del Parque Nacional.

Las autoridades del parque han advertido que practicar deporte fuera de las áreas permitidas podría resultar en sanciones o multas económicas para las personas responsables. La polémica no ha hecho sino reabrir el debate sobre qué debería estar permitido y qué no en las zonas naturales protegidas además de las cuantías de las multas para aquellos que no sigan las normas.