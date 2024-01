Un reto se ha hecho viral en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde un joven realiza una serie de preguntas muy fáciles, de cultura general y de temas canarios muy sencillos, pero que en la mayoría de las ocasiones los jóvenes entrevistados no saben responder.

No es nuevo, pero ha llamado poderosamente la atención de muchas personas que no comprenden cómo tantos jóvenes pueden fallar preguntas tan sencillas, que deberían haber aprendido desde pequeños y no haber olvidado nunca esa información.

Así, el tiktoker @canloteo pregunta por ejemplo: "¿Cuál es la capital de la isla de La Gomera?, o ¿de Lanzarote? O ¿Cómo se llaman las personas que viven en Fuerteventura? Pues a una pregunta tras otra, decenas de jóvenes fallan y fallan. Fallan tanto que parece que no es un reto, sino una intervención preparada para "echarse unas risas" entre el tiktoker entrevistador y los jóvenes a los que les cuestiona.

Pero al final parece que no es así. Que es en serio el nivel tan bajo de cultura general o de conocimientos sobre Canarias que tienen hoy en día muchos jóvenes que aún están estudiando la ESO o Secundaria, que es el perfil de chicos y chicas a los que les pregunta este tiktoker.

Cultura o historia

En uno de los últimos vídeos la pregunta es la siguiente: "¿Qué músico es conocido por ser sordo?" ... Y la respuesta no puede ser más hilarante al responder "van Gogh", al final un joven responde correctamente que el músico es Beethoven.

La siguiente pregunta es: "¿Cuál fue la primera civilización de la historia?", y otro joven le responde que "la Homo Sapiens". A esta pregunta fallan varios jóvenes más, alguno dice que Roma, pero el tiktoker le contesta que no y le da una oportunidad más con una pista a una chica diciéndole: "Empieza por M" y la chica, casi en un surrealismo ayusístico, se queda tan pancha contestando que es "Madrid". Así hasta que alguien responde correctamente que es "Mesopotamia".

Una pregunta con respuesta de traca

En otro de los muchos vídeos que tiene este tiktoker, pregunta a un joven: "¿Cuál es la capital de La Gomera? Y la respuesta, por increíble que parezca fue "Santa Cruz de La Gomera"... Ante la respuesta tan inesperada, @canloteo le da una pista... y para qué fue eso, casi que para peor. El tiktoker le intenta ayudar diciéndole que empieza por "San" y el interrogado, sin sonrojarse contesta que "San José". Tal cual.

Otra de las preguntas es "¿después del Teide, cuál es el pico más alto de Canarias?" Y un grupo de jóvenes está cerca de acertar la respuesta, cerca por la geografía, pero no por lo que en realidad contestan: "La Caldera de Taburiente". Uno tras otro responden mal a la pregunta: "El Roque del Nublo" o el "Pico Nevado, en Gran Canaria". Al final el tiktoker tiene que darles la respuesta correcta, que no es otra que el "Roque de los Muchachos".

En otro vídeo, se pregunta a los jóvenes "¿Cuál es la isla más oriental?", pero contestan que "El Hierro", es decir la más occidental. "¿En qué siglo se conquistaron las Islas Canarias?, otra pregunta fácil, pero unas jóvenes contestan que fue "en el siglo veinte" y así, pues "en el siglo diecinueve, en el siglo dieciocho". Hasta que una joven dice que en el "mil cuatrocientos" y le repregunta el tiktoker que lo que quiere saber es el siglo, no los años y le responde la joven: "Ahhh, siglo cinco".