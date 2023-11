Los colaboradores de Enralados culminaron a lo grande la semana. Jose Ramallo, Carlos Ventura, Ana Trabadelo y Delia Santana se emplearon a fondo para acabar el viernes por todo lo alto. Un nuevo reto de 'Agárrate los Nachos' mostró la divertidísima imagen de los cuatro integrantes del programa comiéndose la más tradicional fruta de Canarias. ¡Ojo!, no solo zampárselo, sino engullirlo como si no hubiera un mañana. Todo por llevar a cabo el último de los desafíos de Nacho Egea. Las risas en el plató del programa de Videre TV no se hicieron esperar una vez se puso en marcha el reto.

El nuevo desafío de 'Agárrate los Nachos' consistía en abrir un plátano y comérselo en 20 segundos. "Que es lo que duró la chica" en TikTok, manifestó Jorge Galván. "La manera de hacerlo es sencilla, pero no se puede usar las manos, solo la boca", aclaraba el presentador de Enralados. Este añadía, "no vale hacer trampas". Tras lo cual, dio el pistoletazo de salida. Jose Ramallo, Carlos Ventura, Ana Trabadelo y Delia Santana se lanzaron como verdaderos 'muertos de hambre' sobre la fruta. "Ana parece Tanausú", se desternillaba el presentador Jorge Galván. "Es como mi perro cuando muerde", y la imagen de Ana Trabadelo con el plátano entre los dientes sacudía la fruta sin tino. Todo con la clara intención de arrancar la piel de la banana y ganar el reto. El afán que pusieron los colaboradores por superar la prueba fue infinito. Delia Santana en su deseo de acabarlo antes de los 20 segundos hizo que la fruta saltar por los aires y acabara bajo la mesa. Mientras, Jorge Galván retransmitía el desafío: "Delia sube el plátano a la mesa... Ahí está Carlos, que tiene arte y Jose fuerza bruta", narraba el presentador. Ana Trabadelo seguía sacudiendo su plátano para intentar pelarlo la primera. Desternillantes imágenes de los cuatro colaboradores que provocaron más de una carcajada en el plató del programa de Videre TV. Lo que quedó meridiano, es que a los cuatro no se les puede acusar de no poner todo su empeño en realizar el reto, mientras los segundos corrían. "Pero Delia, mi niña... ¿Qué estás haciendo? Interrogaba Galván a la humorista, y le recordaba "sin manos Delia, sin manos, que te estoy viendo". Transcurrido el tiempo reglamentario, Carlos Ventura, admirado, gritó ¿¡Hola!? Al ver que Jose Ramallo se había 'zampado' más de la mitad de su plátano. Por su parte, Jorge Galván, reconvenía "Ana, por dios, que estás en la tele" al ver que la colaboradora mordía la piel del plátano, mientras el resto de la fruta colgaba de su boca. "Yo me lo comí, Jorge", gritaba Jose Ramallo, triunfante. Hecho que corroboró el presentador. El maestro de ceremonias de Enralados constató "Jose Ramallo se ha comido medio plátano, chiquito animal. Y sin poner mucho asunto al resto, y en un despiste del resto de sus compañeros, Delia Santana aprovechó para hacer su 'tentempié' vespertino y se comía con placidez y mesura el plátano. Finalizada la prueba, entró el plató el "experto, el hombre que sabe de estas cosas, Nacho Egea", manifestó el presentador. El colaborador echó en cara a sus compañeros, "no me lo puedo creer, con lo fácil que es comerse un platanito". Simultáneamente, Jorge Galván, atento a todas las jugadas, pedía a la 'atenta secretaria rubia' que repartiera servilletas "por favor" a los colaboradores. Nacho Egea, entretanto, presumía de haber superado el reto de TikTok que había propuesto para que hicieran sus compañeros. Relató Nacho que había superado el desafío en "unos 13 o 14 segundos". Ante este alarde de saber hacer, Jorge Galván respondía, "porque eres un hombre experimentado, Nacho". Ante lo cual, el colaborador apuntaba "todo tiene su truco". Y dio paso a las imágenes que corroboraron cómo había superado él mismo, en menos de 20 segundos, la prueba.