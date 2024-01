Salir a cenar con unos amigos tras haber dejado tu coche bien aparcado en una calle de la ciudad de La Laguna, es algo más que habitual. Quizás lo único complicado, en estas fechas festivas de Navidad, sea encontrar un estacionamiento cercano al lugar por el que vamos a movernos. Pero en ocasiones puede ocurrirnos algo que no esperábamos, que no es nada habitual. Y esto es lo que le ha ocurrido a un tinerfeño, el periodista Antonio David Flores, quien en un post publicado en su cuenta de X (antes Twitter) relata la sorpresa que vivió tras haber estado cenando y tomando unas copas en La Laguna y regresar a su coche. Y es que al subirse a su coche se encontró a "un mendigo durmiendo" en los asientos traseros de su vehículo.

Explica en un vídeo que había salido por La Laguna, fue a cenar y salió de fiesta a un pub en la Ciudad de los Adelantados. Sobre las once de la noche le dijo a su amigo que quería marcharse, así que se sirigió al coche, se subió y de pronto escuchó una voz que proevenía de la parte trasera: "Espérate que me baje". Asegura que pensó en un primer momento que había sido su amigo gastándole una broma.

"Me pongo el cinturón, le doy al contacto, pongo música y miro para Dani (su amigo) y él me está mirando a mi. Lo siguiente que siento es la puerta de atrás del coche abriéndose y un tío bajándose, al que no conozco absolutamente de nada".

Asegura que tiene dos teorías sobre lo que pudo ocurrir: que se haya distraído y se dejó el coche abierto o que llevara un rato robando dentro del coche poco antes de llegar al mismo y disimuló acostándose. "Al final me robó una chaqueta", asegura.

"No pasó nada más; me llevé el susto de mi vida, en plan de infartarme", asegura.