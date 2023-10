En la última semana se ha viralizado el vídeo publicado en TikTok por un joven de Granada al que le ha hecho mucha gracia el acento de la voz del Tranvía de Tenerife. La locución que ha hecho la actriz tinerfeña Alicia Rodríguez Reyes está realizada, como no podía ser de otra manera, con acento canario, algo que a los habituales usuarios del tranvía no les extraña, pero que sí ha causado sensación en el joven granaíno.

"Próxima parada Grasia, estación con andén sentral", es una de las frases que el tiktoker Iván Arévalo Yegler ha dejado reflejada en sus redes. Y, aunque pueda parecer lo contrario, la realidad es que el chico ha flipado y se ha quedado encantado con esta voz. De hecho, ha dejado claro que le ha hecho mucha gracia y se pregunta qué pasaría si sucediera lo mismo en su ciudad natal.

"Próxima paráa Ménde Núñe... estaría guapísimo", afirma.

Pues este vídeo, que cuenta con más de 134.000 visualizaciones sigue dando mucho que hablar y ya tiene una segunda parte, ya que 'la voz del tranvía' ha decidido responderle con mucho humor.

La respuesta

Alicia Rodríguez le ha enviado un mensaje directo al tiktoker explicándole que le encantan los acentos de todas las Islas, pero, además, ha aprovechado para enviarle un reto. "Me gusta imitar acentos, así que tú me invitas un mes a Graná y yo me pongo a practicar acentos y les grabo lo que queráis", le ha propuesto la actriz.

No cabe duda de que no hay nada como tomarse las cosas con humor y habrá que esperar a ver si hay una nueva parte en esta historia viral y, sobre todo, si se cumple la propuesta de Alicia Rodríguez y la escuchamos con acento granaíno.