Lo que comenzó como un encuentro casual en una aplicación de citas hace siete años, ha florecido en un amor genuino y duradero para Jackie, de 28 años, y David, de 70. La historia de su romance improbable ha cautivado los corazones de muchos, demostrando que el amor no entiende de edades ni de convenciones sociales.

La chispa se encendió cuando Jackie, originaria de Filipinas, decidió aceptar la invitación de David para tomar un café. A pesar de no haber visto fotos de él antes del encuentro, Jackie decidió darle una oportunidad. "No revisé su perfil. No tenía idea de cómo se veía y la cita fue divertida. Me di cuenta de que era un caballero y fue muy amable", compartió Jackie.

Tras el intercambio de visitas entre ambos países, su relación pasó de ser casual a algo mucho más profundo. La pareja decidió construir su futuro en Estados Unidos, donde finalmente sellaron su amor con un matrimonio. "Fue el mejor día de mi vida. Mi familia me apoya mucho y todos mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque él es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor", expresó Jackie emocionada.

Aunque la diferencia de edad de 42 años ha sido un tema que ha suscitado diversas opiniones en las redes sociales, Jackie y David no han dejado que los comentarios negativos afecten su amor. Jackie incluso ha compartido fragmentos de su vida cotidiana con David en su cuenta de TikTok, donde han surgido comentarios desde positivos y apoyo hasta cuestionamientos y prejuicios.

"La gente cree que es mi abuelo, pero estamos muy enamorados", dice Jackie con una sonrisa en su rostro. A pesar de las dudas iniciales que David tuvo sobre cómo sería vista su relación, ha encontrado en Jackie una compañera de vida que ha transformado su existencia. "Si dos personas se aman y quieren pasar la vida juntas, la edad es solo un número", concluyó David con convicción y una sonrisa que refleja su genuina felicidad.

La historia de Jackie y David es un recordatorio conmovedor de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la diferencia de edad, y que las conexiones que forjamos a través de las aplicaciones de citas pueden convertirse en vínculos profundos y significativos que cambian nuestras vidas para siempre.