A veces las críticas duelen, sean reales o todo lo contrario. Depende del receptor, el momento, las formas o la finalidad de la misma. Este es el caso de un restaurante situado en el sur de Tenerife, donde el propietario ha decidido responder a una crítica negativa recibida en Tripadvisor y defender así su negocio.

Una turista madrileña dejó claro su descontento en la propia reseña: "Las croquetas de jamón no saben a nada. El pulpo aceitoso y con patatas de tortilla de patata recalentada. Las gambas con aguacate fatal, etc. El único plato decente fue el de los calamares a la andaluza".

El propietario del restaurante no dudó en responder: "Queríamos felicitarlo por la falsedad que tenía hacia nosotros y el coraje de sonreírnos durante la cena, diciéndonos que todo estaba bien. Luego saliste e inmediatamente pusiste una estrella en él".

El propietario también sugirió que la usuaria pidiera y criticara platos diferentes en el futuro para que su reseña no pareciera falsa. El propio dueño no solo no estaba de acuerdo con las opiniones sino que pensaba que eran falsas.

"La pregunta que me surge es: ¿Quién los envió? Usted ordenó nuestros 'best-sellers' o los platos más populares (pulpo, croquetas, langostinos y calamares) y, como puede ver en todas las críticas positivas, son los platos que más gustan a la gente", agregó el dueño del restaurante.

Si bien la inmensa mayoría de las reseñas sobre este restaurante son bastante positivas, se han encontrado algunas críticas negativas. En una de ellas, el cliente escribió: "Pedimos jamón y queso con miel, el jamón era claramente de paquete tipo del que venden envasados por un euro en cualquier supermercado".

En respuesta a esta última reseña, el propietario del restaurante admitió que siempre hay margen de mejora y que hará todo lo posible para mejorar la calidad de los platos.