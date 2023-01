Shakira se ha convertido en el personaje de 2023. Desde que lanzase su canción junto a Bizarrap en la que carga duramente contra su ex Gerard Piqué, Clara Chía y hasta su suegra, nadie deja de hablar de la cantante colombiana y de los dardos que deja su nueva canción hacia su expareja y ex futbolista del FC Barcelona.

Todo lo que hace Shakirabse convierte en noticia y la última que ha causado sensación y revolución en las redes sociales es el gesto que ha tenido con sus suegros.

La relación entre los padres de Gerard Piqué y Shakira siempre había sido buena pero la colombiana estaría molesta con sus exsuegros porque ellos eran conocedores de la relación extramatrimonial entre Clara Chía y el exfutbolista cuando todavía no había separación.

Shakira se 'venga' de su exsuegra

Shakira se ha expresado abiertamente en su último tema con Bizarrap cómo se siente y, además, ha aprovechado para lanzarle indirectas -muy directas- a su expareja, a la pareja de este y a toda la familia. Pero no solo eso, ya que la artista también ha colocado una bruja en su terraza que mira fijamente a la casa de los padres de Piqué.

Y es que los ataques de la colobiana no solo pasaban por su expareja: "Me dejaste de vecina a la suegra", dice en referencia a la cercanía del domicilio de los padres del exfutbolista de la casa en la que ambos compartieron sus años juntos. Las palabras no han sido lo único. La cantante sorprendía colocando una figura de una bruja en el balcón de su casa, orientada directamente hacia la fachada de la de sus exsuegros

Shakira poniendo a la bruja para que la vea CLARAmente la prensa 🤣 pic.twitter.com/UhHHbywvEe — Srta Cotilleo❄️ (@Srtacotilleo) 14 de enero de 2023

Nada más conocerse la localización de esta bruja, los usuarios de las redes sociales se han hecho eco de este divertido gesto. Lo cierto es que no se sabe porqué ha puesto una bruja en la terraza, aunque hay especulaciones para todos los gustos.

Me cuentan que está poniendo la canción con altavoces por si los suegros no la han escuchado pic.twitter.com/ITkaBs4x81 — Srta Cotilleo❄️ (@Srtacotilleo) 14 de enero de 2023

¿Shakira quiere evitar energías negativas?

No obstante, lo que sí que parece es que la cantante quiere proteger su intimidad de los malos pensamientos y, también, de todas las energías negativas. Quizás, la cantante quiera alejarse de todas las cosas negativas que puedan llegar a su vida y por eso ha decidido poner una bruja a modo de escudo en su casa.