Las reacciones no se han hecho esperar tras el estreno de la nueva canción de Shakira que arroja numerosos dardos contra su ex Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía. Eran muchas las expectativas de todos los incondicionales de la cantante y, por supuesto, no ha defraudado. El tema que ha presentado junto a Bizarrap no ha dejado indiferente a nadie y se ha convertido en tendencia en muchas redes sociales provocando las reacciones de millones de personas. Pero es que, además, miles de personas han aprovechado para bromear sobre cómo estará Piqué al escuchar la letra de un tema que se ha convertido en viral en apenas unas horas, pues fue presentado a las 23:59 hora española.