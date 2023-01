Shakira arrasa con su 'reality' musical y prepara nueva fragancia

Es solo una canción, no nos volvamos locos tampoco, ¿no? Música pegadiza y, eso sí, una letra que destila una sinceridad brutal a la que no estamos acostumbrados. Porque hablar de sentimientos reales como los celos o la rabia tras una ruptura sentimental es algo que guardamos en nuestra parcelita más íntima y privada.

Volviendo a la canción, un tema, por cierto, que está batiendo todos los récords posibles, no estamos obligados a tomar partido ni a posicionarnos en contra o a favor, pero esta mujer ha logrado generar un debate de lo más interesante en el que nos vemos obligados a decidir si debemos apoyar al o la débil, si es que lo hay, o dilucidar quién es víctima y quién verdugo.

Sin que nadie me pregunte, yo diré que el temazo de Shakira es tan magistral que merece pasar a la historia y creo que así lo hará. Si tengo que ponerle un pero, que lo tengo, es que lo de cosificar a una mujer y devaluarla e intentar denigrarla por no ser ni tan famosa ni tan cantante ni tan exultante lo encuentro cutre. Clara-mente me ha rechinado porque quizás yo también me he sentido un poco Twingo o muy Casio en ocasiones. A las feministas siempre se las (nos) escudriña con lupa para ver si tienen algún descuido en contra de su género o alguna reminiscencia machirula. Por la parte que me toca, entono el mea culpa. Nadie es perfecto, oigan.

Por lo demás, Shakira, me quito el sombrero. Lo que nos cuentan a las Mamarazzis es que esta canción es el colofón de un momento de empoderamiento femenino de la artista, en el que ha asumido que es una mujer despechada y que no hay nada malo en ello. Ha decidido sacarle partido y hacer lo que le dé la gana, incluso permitirse el lujo de tener comportamientos supuestamente poco feministas porque su golpe encima de la mesa es a golpe de canción.

Shakira Mebarak sigue trabajando y mucho, pese a su delicado momento personal. La preocupación por el estado de salud de su padre y la desazón que siente por su separación le están pasando factura a la artista. Su profesión es su mejor terapia y no deja de pensar en nuevos proyectos dentro y fuera de la música. El pasado día 6 de enero, día de Reyes, estuvo rodando un videoclip con la cantante colombiana Karol G en Barcelona. La canción, según nos cuentan, es un tema de Karol G en el que Shakira colabora y en el que han participado juntas en el rodaje del clip. Un rodaje maratoniano de dos días, en los que se llegó a rodar más de 15 horas seguidas. Por lo que nos cuentan, Karol G estaba agotada y estupefacta con la capacidad de trabajo de su compañera.

Shakira, además de seguir cosechando éxitos musicales sin parar, está a punto de lanzar su nueva fragancia, en la que su equipo lleva trabajando varios meses. A mediados del pasado mes de diciembre, la cantante estuvo rodando el anuncio de un perfume al que ha llamado ‘Shak’. El rodaje del spot publicitario tuvo lugar en unos estudios de L'Hospitalet de Llobregat y a horas intempestivas, ya que la artista se sintió indispuesta al comienzo de la grabación, hecho que provocó que toda la producción tuviera que retrasarse.

Sin fecha cerrada aún para su vuelta, la artista se siente como un “rehén” en nuestro país, tal y como ha confesado en su última bomba musical con el productor musical argentino Bizarrap. Como hemos explicado las Mamarazzis, la voluntad de Shakira es instalarse en Miami lo antes posible. Quizás no pueda realizar ese viaje hasta el mes de junio, cuando sus hijos hayan finalizado su curso escolar en Barcelona. Pese a las dificultades que pueda encontrarse en el camino, la artista tiene muy claro que la vida continúa. Este viernes posteaba en su cuenta de Instagram: "Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada". Seguiremos informando.