Borja Escalona, el polémico youtuber que insultó a Tenerife, sigue sin ponerse un punto en la boca, rectificar o pedir perdón, después de protagonizar la enésima polémica en su canal de Youtube, compañía que le ha cancelado su canal tras las últimas denuncias interpuestas por afectados de sus comentarios o actos. Pero es que ahora, además, ha anunciado en su canal de Twitch que abrirá otro canal en Youtube en que asegura que será "10 veces" más radical. La historia de Escalona continúa y después de protagonizar un vídeo en las últimas horas en las que aseguraba, entre sollozos, "estar sufriendo mobbing", ahora ha afirmado después de la cancelación de su canal por la compañía Youtube que "volverá a convertir en viral" el nuevo espacio que abrirá en los próximos días.

"Me habéis tumbado otro canal de Youtube; el primero no porque subí un vídeo que no debí subir. He tardado diez meses en poner un canal en 36.000 suscriptores; mi nombre es viral en este país", afirma. Añade que "cualquier mierda que haga, suba o diga va a ir como la espuma", dice Escalona quien anuncia que "ahora voy a coger un canal desde cero, lo voy a volver a estallar, lo voy a volver a reventar y voy a hacer las cosas que hacía, pero peor, ahora lo voy multiplicar por diez", asevera Escalona en su canal de Twitch.

El polémico youtuber afirma: "Chicos, gracias. Gracias porque habéis hecho que ahora tenga otro objetivo. De hecho hace poco subí un vídeo en el que decía que la vida me volvía a aburrir y ya no. Ahora tengo otro objetivo, que es coger este canal y petarlo. Ahora me voy a levantar mañana con un objetivo. perfecto, muchas gracias".

El supuesto influencer asegura que su nombre, "Borja Escalona es una marca registrada que va como un tiro" y añade "enhorabuena, me habéis tumbado un canal en Youtube, no sé ni cómo, ni quién ni por qué; me da igual. Tengo un community (manager) que es la hostia y ya tenemos otro canal y para arriba".

Escalona reconoce que tiene una "horda de haters que van a venir donde yo vaya", concluye.