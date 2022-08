El youtuber que insultó a Tenerife: "Estoy sufriendo un vendaval de odio", asegura Borja Escalona en uno de sus últimos vídeos en sus redes sociales después de las últimas denuncias presentadas contra él por sus comentarios. "Hasta me han devuelto la cuota del gimnasio", señala ante la cámara en un mensaje que parece más comedia que algo serio.

"Perdonarme todos por haber desaparecido unos cuantos días, pero os podéis imaginar cómo ha sido el vendaval de odio que he recibido", asegura el polémico youtuber quien añade que "no estaba preparado para todo esto que se me ha venido".

Asegura que días atrás acudió a un bar con su mujer y que el gerente les echó señalando que "no quería indeseables en su local". "He tenido que cerrar redes sociales, no he podido salir de mi casa, no me han dejado ir al gimnasio; me han devuelto el dinero de la cuota mensual del gimnasio", asegura antes de echar las culpas a "toda España". Así, llega a decir en este vídeo que "España tiene un problema muy grave: lo único que nos une es el odio, que se ha focalizado todo en mi", afirma.