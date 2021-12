El 'youtuber' Borja Escalona vuelve a liarla en sus canales de Youtube y TikTok al insultar como tercermundistas a quienes viven en Tenerife. Ya lo hizo el año pasado cuando llegó a decir de Tenerife que “hay una isla que debe estar a la altura de Madagascar, en la que queda un reducto de personas extrañas”. A la ignorancia geográfica que demostró este polémico influencer, añadió que los de Tenerife “van cogiendo desechos de África, de España y de Europa y los van llevando a la isla” en la que según él dice, “hay como jaulas, y entonces tú puedes ir viendo a la gente”.

Ahora ha vuelto a la carga con un vídeo que ha subido este mismo sábado en el que dice que "los de Tenerife son tercermundistas" y "la gente de Tenerife vive en Tenerife porque ha nacido en Tenerife ya que ninguna persona civilizada y con dos dedos de frente se iría a vivir a Tenerife", una isla en la que asegura que "nunca ha estado" pero que "igual tiene alguna playa bonita".

El polémico youtuber insiste en decir que "nadie querría ir a Tenerife de manera voluntaria, al no ser que vayas unos días, mees allí y luego te vuelvas", espeta Escalona quien añade que él "no viviría en Tenerife y mucho menos después de haber visto el primer mundo y vivir en una ciudad civilizada en la que nadie lleva cuchillos, nadie lleva lanzas. Son prácticamente aborígenes los tinerfeños".

"No creo que quede nadie decente allí (Tenerife) o supongo que si hay alguno se habrá vuelto para España", llega a decir este individuo cuya cultura deja mucho que desear. Y concluye diciendo que "poco más puede decir de Tenerife" porque aunque admite que nunca ha estado en la Isla, "es lo que sabe o ha visto".

El año pasado, Escalona afirmó respecto a los canarios que "seguramente hay gente que no tiene ni idea de que esto existe"; "un reducto de personas extrañas"; "que comen mierda y se beben el meado es algo que pasa en el mundo, sobre todo allí, en África, lo hacen mucho", estas son algunas de las frases que le dedicó el usuario de Youtube Borja Escalona a los tinerfeños, a la Isla, al Archipiélago y, de manera colateral, a África.

A finales del año pasado publicó otro vídeo en el que insultaba también gravemente a los extremeños, algo que ha tenido ahora consecuencias en forma de reacciones. Mismo 'modus operandi' que realizó el año pasado hacia Canarias.

Una de ellas es que pidan el cierre inmediato del canal del peninsular. Así,se ha creado una petición en Change.org para que se cierre, entre otras cosas, "por faltar al respeto e incitar al odio y discriminación entre personas".

En el monólogo, de poco más de seis minutos de duración, afirmó que de esa tierra no ha salido ningún personaje ilustre a lo largo de la historia, no tiene ningún monumento turístico ni platos tradicionales. Incluso llegó a ironizar con que se ha estado a punto de levantar un muro para que no salgan de ahí.

Entre otras lindezas, el youtuber asegura que "Extremadura es un barrio de Portugal".

Además, señala, "la Unión Europea le da subvenciones a España por tenerles, así que nos los hemos tenido que quedar". En su opinión, "es como tenerte que quedar con la custodia de un niño que no quieres", para arremeter, de nuevo, contra sus habitantes: "No queremos que salgáis de allí, imagina que abrimos la jaula y salen todos".

Palabras y actos que han tenido una enorme repercusión en las redes sociales y entre los extremeños, que critican con dureza al influencer. Además de la petición en change.org, y según publica Radio Interior, un ciudadano nacido en Extremadura ha denunciado a Escalona.