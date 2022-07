Es cierto que cada vez resulta más complicado hacer regalos para cualquier acontecimiento. A no ser que tengas las ideas muy claras o la persona te haya solicitado su deseo de una forma contundente, es difícil acertar con aquello que pueda agradar y, sobre todo, sorprender. Así que algunos han tomado la decisión de olvidarse sobre si el regalo es agradable o no, y se han quedado únicamente con la sorpresa.

Sorprender a alguien se puede conseguir de muchas maneras, y mucho más cuando es a través de un regalo. Sin embargo, no todas las sorpresas resultan agradables. Este es el caso de un joven tiktoker, muy popular en las redes, que se ha hecho famoso a través de las bromas y situaciones humorísticas, no siempre de buen gusto, que plantea a sus allegados. En este caso, la sorprendida fue su propia madre y su reacción no te la puedes imaginar.

Un regalo de cumpleaños con truco

En el video podemos ver como el joven introduce una caja de un iPhone dentro de una caja mayor que resulta ser un puzzle. En ningún momento vemos lo que se encuentra dentro de la caja más pequeña, aunque presuponemos que se encuentra el tan apreciado aparato.

Con sumo cuidado lo envuelve en un bonito papel de regalo y se lo entrega a la madre. La mujer está ilusionada y quita el envoltorio. Al descubrir la caja del puzzle, intenta esbozar una leve sonrisa de satisfacción, aunque claramente se ve que no le ha hecho demasiada ilusión.

La gran sorpresa viene cuando abre la tapa del puzzle y aparece la caja más pequeña. En ese momento su sonrisa demuestra que, ahora sí, su hijo ha acertado con el regalo. Grave error. Al abrir la caja más pequeña se encuentra con todas las piezas del puzzle. Ante tal decepción, su rostro vuelve a teñirse de tristeza.

¿Una broma simpática o de mal gusto?

Para algunos solo se trata de una broma inocente con la que un hijo ha querido sorprender a su madre. Sin embargo, otros muchos pensarán que una madre no se merece esa decepción, y mucho menos el día de su cumpleaños. Crear tristeza no debería ser el objetivo final de una broma.

A pesar de todo, el video se ha convertido en viral consiguiendo más de 580 mil reproducciones y 36 mil likes. ¿A ti qué te parece?