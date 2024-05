El entrenador del Bayern de Múnich, Thomas Tuchel, se mostró indignado en la rueda de prensa posterior a la eliminación de su equipo en la Liga de Campeones con la decisión arbitral de la última jugada. “Creo que es bastante claro y no tengo ninguna duda de que lo que ha pasado aquí va contra cualquier regla del fútbol moderno.Levantar la bandera en una situación así en la que nunca vas a estar seguro de que es fuera de juego, tener los huevos, las agallas de levantar la bandera en una situación así es una decisión importante, y es una decisión errónea. El árbitro, cuando hay un rebote y una segunda oportunidad, tiene la opción de no pitar, pero toma la decisión de pitar. Es contra cualquier regla, lo siento. Lo aceptamos, hemos perdido, es lo que es, pero no habría pasado al revés”, se ha quejado en la sala de prensa.