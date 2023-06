El pasado fin de semana, Alejandro Sanz publicaba un sorprendente mensaje en sus redes sociales asegurando que no está bien. Unas palabras que compartía a través de un tweet y que alarmaban a todos sus seguidores.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual" escribió el cantante en sus redes causando una gran alarma.

Según han informado varios medios, el estado anímico del cantante se habría visto afectado por una supuesta estafa de la que habría sido victima y, por otro lado, por haber puesto fin a su relación con Rachel Valdés.

Para evitar más especulaciones, el cantante dijo en el primer concierto de su gira que nada de lo que le ocurría era por la joven pero, debido al aluvión de informaciones que seguían surgiendo, Alejandro Sanz ha emitido un tajante comunicado en sus redes sociales con la que da carpetazo a todo lo que se está diciendo en las últimas horas.

"Estoy leyendo muchas cosas que no me gustan"

Ha sido a través de Instagram donde el intérprete ha roto su silencio para poner fin a todos los rumores que giran en torno a su figura.

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas" empieza. "Mi estado de animo nada tiene que ver con ella. Pido espeto para ella y su trabajo".

Además, el cantante le envía un mensaje a su ya ex pareja. "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte", sentencia.