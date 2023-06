El pasado fin de semana, Alejandro Sanz compartió con sus seguidores a través de Twitter que no estaba pasando por un buen momento emocional. El intérprete español expresó su tristeza y cansancio, pero también mencionó que había una pequeña luz de esperanza en su interior.

"Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol està de camino", escribió en su perfil de Twitter el cantante tars las muestras de apoyo recibidas.

Sin embargo, el paparazzi Jordi Martin reveló en una entrevista al programa peruano 'Amor y Fuego' que Alejandro Sanz está atravesando una situación compleja en su vida. Según Martin, el cantante ha sido estafado por un amigo cercano y se encuentra en bancarrota.

Un mal conocido

Además, el colaborador Nacho Gay explicó que el cantante descubrió un agujero en sus finanzas relacionado con su antiguo representante, quien fue condenado a pagarle 4,5 millones de euros en un litigio legal. Como resultado a este primer fiasco económico, Sanz puso su empresa en manos de un directivo de Universal para reestructurar su situación financiera pero parece que esta decisión tampoco ha sido acertada,.

Sin embargo, Gay afirmó que esta situación no es la razón principal por la cual Alejandro Sanz se encuentra mal, ya que viene arrastrando problemas financieros desde hace siete años.