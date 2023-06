El pasado fin de semana, Alejandro Sanz publicaba un sorprendente mensaje en sus redes sociales asegurando que no está bien. Unas palabras que compartía a través de un tweet y que alarmaban a todos sus seguidores.

Acostumbrados al buen rollo que le caracteriza, esta vez el cantante ha levantado la voz para decir alto y claro que se encuentra triste y cansado. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual" escribió el cantante en sus redes causando una gran alarma.

Hace unos días, varios medios de comunicación se hicieron eco de que el cantante podría haber sido víctima de una estafa económica por parte de su mejor amigo y que el intérprete madrileño podría encontrarse en una complejísima situación económica.

Sin embargo, ha sido la revista Hola! la que, además, ha dado un paso más allá confirmando en exclusiva una inesperadísima noticia que agudizaría aún más la tristeza del cantante: Alejandro Sanz ha roto su relación con Rachel Valdés.

Decisión meditada

Según ha podido conocer la revista y como reflejan en su versión digital, "fuentes cercanas a a revista han contado que la artista se fue de la casa en la que estaban los dos conviviendo, llevándose todas sus pertenencias. Aunque ninguno se ha pronunciado al respecto, ha sido el intérprete de Corazón Partío el que habría tomado la decisión por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres".

De hecho, la publicación apunta a que la ruptura se hizo efectiva hace unas dos semanas y todo se le habría sumado al cantante para su estado anímico actual.