Gerard Piqué ha concedido una entrevista en la que ha hablado largo y tendido sobre su momento vital. El ex futbolista del FC Barcelona se ha abierto en canal en en el programa 'El Món a RAC1' y, además de hablar de su polémica ruptura con Shakira y su papel como padre, también se ha mojado sobre la situación judicial en la que se encuentra sumido el que fuera su compañero de equipo, Dani Alves.

El catalán ha sido de los pocos deportistas que han manifestado su opinión sobre la detención del brasileño por una supuesta agresión sexual a una joven durante una noche de fiesta en Barcelona.

Además, lo ha hecho fiel a su estilo y, con una apabullante transparencia, Piqué ha dado su férrea opinión sobre lo que ocurre con Alves e incluso comparte lo que haría él de confirmarse los hechos que se le imputan.

"Si es verdad que ha pasado, hay que ser muy duro con él. Más que la justicia"

Piqué comenzó hablando del tema asegurando que la noticia le dejó "en estado de shock".

"Es algo muy complicado para mí. Yo como ex compañero, tienes la sensación de que conoces a alguien con el que los has compartido todo y nunca pensarías algo así. Y luego tienes la sensación de que no lo conoces. Cuando eres compañero de vestuario lo compartes todo. Lo ves actuar en el vestuario y no lo pensarías nunca. Parece que es así y te quedas en un estado de 'shock' que no te esperas", confesaba ante los micrófonos de RAC 1.

VÍDEO | Gerard Piqué se pronuncia sobre Dani Alves en el programa 'El Món a RAC1' 👇



🗣️ "Es una hostia con la mano abierta a todos". pic.twitter.com/t3j9RAA0Li — EFE Deportes (@EFEdeportes) 14 de marzo de 2023

"Fue una hostia con la mano abierta. Si es verdad que ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo, más incluso de lo que marca la justicia. Estoy totalmente en contra de esta gente que defiende el sí es sí, el no es no, tenemos que respetarnos entre todos nosotros. Sería inflexible y muy duro, en caso de que esto sea así", recuerda.

Sobre el papel de la justicia, el ex jugador del Barcelona ha asegurado que "es un tema muy complicado porque lo conozco y le tengo aprecio. Es difícil y jodido para todos, para él y para los que fuimos sus compañeros. Yo le tengo un aprecio, pero que la justicia haga su trabajo.