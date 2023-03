Gerard Piqué ha decidido no callar más y hablar abiertamente de cómo ha sido su doloroso proceso de separación de la cantante colombiana Shakira.

La intérprete y el jugador del FC Barcelona han vivido una polémica ruptura que ha sido comentada durante meses y, ahora, tras el lanzamiento de la última canción de Shakira, todo ha saltado por los aires.

La colombiana, que al fin y al cabo ha hablado de su desamor a través de sus canciones, concedió hace unos días una entrevista en la que habló de cómo afronta su nueva etapa vital y de cómo fue la ruptura. "Ha sido muy duro y la música ha sido muy importante para mí, una manera de canalizar mis emociones", dijo.

Ahora, el novio de Clara Chía ha dado su primera entrevista en el programa ‘El Món a RAC1' y en él ha hablado abiertamente del fin de su relación con Shakira.

¿Qué es lo que ha dicho?

"Querer es dejar marchar"

Al ser preguntado durante su intervención en el programa, Gerard Piqué ha hecho una inesperada reflexión sobre su relación actual. "Yo estoy bien. La frase 'cuando te haces mayor, querer es dejar marchar. No era una frase preparada, en mi vida estaban pasando muchas cosas. Cada uno toma las decisiones que considera", dijo el futbolista.

Sobre su papel como padre, Piqué ha señalado que "Solo quiero que mis hijos estén bien. Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien (...) Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre. Estoy bien y con ganas de seguir haciendo cosas" aseguró.